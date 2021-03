Sauna's willen half maart weer open met sneltesten

De saunabranche heeft het plan woensdag gestuurd naar het kabinet. De bedrijven zeggen dat ze op 15 maart de deuren weer openen, tenzij het kabinet gegronde redenen heeft om dat niet te doen.

Sneltest vanuit de auto

Volgens het nieuwe protocol dat de branche heeft opgesteld, krijgt elk resort een snelteststraat op de parkeerplaats. Bezoekers kunnen de test vanuit hun auto laten afnemen. Na een kwartier krijgen ze de uitslag via mail of sms. Als die negatief is, kunnen ze inchecken.

Daarnaast blijven alle andere maatregelen gelden. Bezoekers moeten minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ook is het verplicht om vooraf te reserveren, zijn er maximumaantallen voor de verschillende ruimten en gelden er strenge hygiëneregels.

'Lijdzaam wachten geen optie meer'

Eén van de initiatiefnemers van het plan is directeur Fabian Dolman van Quality Wellness Resorts, de eigenaar van onder meer Thermen Bad Nieuweschans. De organisatie hoopt met sneltesten een oplossing te hebben om verantwoord open te kunnen.

'De resorts dragen bij aan een enorme behoefte bij het publiek om iets goeds te doen voor lichaam en geest. Bovendien staat het water de ondernemingen tot aan de neusgaten en is lijdzaam wachten op de overheid geen optie meer', stelt de Vereniging voor Nederlandse Sauna en Wellness Bedrijven (VNSWB), waar Dolman bestuurslid van is. Sinds half december zijn de sauna's dicht.

De ingang van Thermen Bad Nieuweschans (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Cijfers nog te hoog

Het is nog hoogst onzeker of er versoepelingen aankomen voor de saunabranche. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken laat weten dat het aantal besmettingen doorslaggevend is: 'De cijfers zien er nu niet goed uit, waardoor versoepelingen niet voor de hand liggen.'

Wel kunnen sneltesten volgens het ministerie onderdeel zijn van het veilig heropenen van meerdere sectoren. 'Daarover zijn we in gesprek met branches. Het is wel belangrijk dat ondernemers ermee geholpen zijn, zo'n systeem moet niet vertragend werken', laat de woordvoerder weten.

Eigen medewerkers

De VNSWB stelt voor om de tests zelf door medewerkers af te laten nemen. Die worden ervoor opgeleid en staan onder supervisie van een arts. De bedrijven willen gebruikmaken van sneltesten die door de GGD en het RIVM zijn goedgekeurd. De kosten voor de test worden waarschijnlijk voor de helft betaald door de bedrijven, de andere helft moeten bezoekers betalen.

De branche hoopt voor volgende week maandag een reactie te krijgen op het plan. Als de sauna's nog niet open mogen, wil de vereniging met het ministerie in gesprek over een andere mogelijke datum.

