‘Gevaarlijke bouwput' is over een maand opgeknapt

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) zegde woensdagavond toe er alles aan te doen om de overlast op de Hamplaats te verminderen. De woningen in het wijkje in Ten Boer waren onveilig geworden door aardbevingen. Ze zijn gesloopt en herbouwd. Bewoners hebben de sleutel van hun nieuwe huis, maar klagen dat het gebied onbegaanbaar is.

Gevaarlijke bouwput

‘Een gevaarlijke bouwput, zonder paden en verlichting’, noemt René Staijen van de Stadspartij het. Hij was samen met de SP, CDA, ChristenUnie en de VVD kritisch op het project.

Bijzonder pijnpunt: het stopzetten van de vergoeding van de gemeente voor de tijdelijke woningen van de bewoners. Daardoor zagen bewoners zich gedwongen te verhuizen.

‘Dat betekent dat deze mensen in twee weken hun casco huis moesten schilderen, stucen en inrichten terwijl de paden nog niet zijn aangelegd’, zei SP fractievoorzitter Jimmy Dijk. ‘Het is geen rijke groep, die hebben geen geld voor dubbele woonlasten’, vulde de Stadspartij aan.

'Bewoners wisten dat het niet af zou zijn'

Maar volgens wethouder Van der Schaaf wisten de bewoners vooraf dat de omgeving nog niet klaar zou zijn. ‘Op het moment dat je in een onaffe woning zit terwijl ook de openbare ruimte niet klaar is, kan ik mij voorstellen dat het ontzettend vervelend is, maar het is wel volgens afspraak.’

'Project is geen zooitje'

Van der Schaaf zegt dat de gemeente al extra maatregelen heeft genomen om de overlast te beperken, maar beloofde meer te doen. Ook wil hij af van het beeld dat 'project Hamplaats' een zooitje is.

‘Ja het klopt, meningen van bewoners verschillen. Sommigen zijn kritisch maar er zijn ook mensen buitengewoon tevreden. Dat is bij elk nieuwbouwproject het geval. Daarmee praat ik het niet goed, maar dat het een zooitje is, is echt onjuist.’

Bewoners van de Hamplaats in Ten Boer willen met wethouder Van der Schaaf in gesprek. Ze spreken tegen dat ze wisten dat de buurt nog een bouwput zou zijn bij hun verhuizing. ‘Dat er her en der nog wat moest gebeuren, wisten we. Maar dit is gewoon een zandbak. Je kunt hier niet wonen’, zei bewoonster Laura Reitsma eerder tegen RTV Noord.

