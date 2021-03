Rutte komt op woorden terug: 'Géén kerncentrale in Groningen'

Mark Rutte trekt zijn plan over een kerncentrale in de Eemshaven terug. Volgens de demissionair premier dacht hij ten onrechte dat daar in onze provincie draagvlak voor is.

Rutte opperde het idee voor een kerncentrale in de Eemshaven zondag tijdens het RTL-lijsttrekkersdebat.

'Verkeerde inschatting gemaakt'

Tijdens een vragenuur op Radio 1 gaf de lijsttrekker van de VVD donderdagmorgen toe dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt als het gaat om de beoogde locatie van een nieuwe centrale.

'Daar ging het niet helemaal goed. Groningen is de provincie van de energietransitie. Het aardgas stopt gelukkig, maar je ziet wat ze doen met waterstof en er is een kenniscluster aanwezig. Ik had in mijn hoofd dat daar misschien draagvlak is. Inmiddels is duidelijk dat dat er niet is. Er komt dus géén kerncentrale in Groningen.'

Verzet tegen plan Rutte

De uitspraak van Rutte tijdens het verkiezingsdebat deed veel stof opwaaien. Onder meer de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland lieten weten dat een kerncentrale in de Eemshaven geen optie is.

Donderdag werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer ook tegen het plan is. 'Jarenlang is Groningen als wingewest gebruikt, dat nooit meer', zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. 'Bovendien is kernenergie helemaal geen realistische oplossing voor het klimaatprobleem, dat is echt een sprookje van de VVD.'

De locatie in de Eemshaven voor de bouw van een kerncentrale is niet nieuw. De regering houdt al 35 jaar ruimte vrij voor de mogelijke komst van een kerncentrale.

