Derde coronagolf: ziekenhuizen bouwen gewone zorg weer af

Een maand geleden leek het juist de goede kant op te gaan. Toen begonnen ziekhuizen weer voorzichtig met het opschalen van de niet-acute, planbare zorg. Maar de druk op de zorg is 'onverminderd hoog' en neemt de komende weken nog toe, verwacht het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN).

Aantal besmettingen nog altijd hoog

Op dit moment komen er in Noord-Nederland iedere week per honderdduizend inwoners 180 besmettingen bij. Dat komt overeen met het beeld elders in het land. De provincie Groningen doet het met 214 gevallen per honderdduizend inwoners slechter dan het landelijke gemiddelde.

Nieuwe coronapatiënten uit Groningen, Friesland en Drenthe, die moeten worden opgenomen, kunnen daarvoor nog steeds bij een ziekenhuis in de regio terecht. Binnen de noordelijke regio worden volgens AZZN momenteel regelmatig patiënten overgeplaatst 'om de druk op de ziekenhuizen evenredig te verdelen'. De vraag is hoelang dit nog kan, als de huidige stijging doorzet.

Onderstaande grafiek toont de ziekenhuisopnames in het Noorden in de afgelopen maand.

Het aantal opnames in het Noorden (Foto: AZZN/RTV Noord)

Hoeveel ruimte hebben ziekenhuizen nog?

Er wordt geïnventariseerd hoeveel ruimte er nog is, zegt AZNN-woordvoerder Hennie Hoogeveen: 'We kijken hoeveel IC-bedden, hoeveel beademingsplekken en hoeveel gewone COVID-bedden nog kunnen worden gerealiseerd. En ook hoeveel personeel er nog is. want ook daar moet je naar kijken.'

Hoogeveen wil niet zeggen hoeveel bedden voor coronapatiënten op dit moment nog beschikbaar zijn in de noordelijke ziekenhuizen: 'We doen geen uitspraak over getallen. Mede omdat het zo snel wisselt.'

Een verpleegkundige van het Martini Ziekenhuis overlegt op de COVID-afdeling (Foto: ANP)

Plan voor 'code zwart' bijna klaar

Het AZNN legt in opdracht van het ministerie van VWS de laatste hand aan een plan ter voorbereiding op de derde golf. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het zogenoemde ‘zwarte scenario’. Dat houdt in dat ziekenhuizen door ruimtegebrek een selectie moeten maken welke patiënten wel en niet opgenomen worden. Daar zijn landelijke richtlijnen waar ziekenhuizen invulling aan moeten geven.

De voorbereidingen op de derde golf en 'code zwart' gelden voor de hele zorgketen, van huisarts tot ziekenhuis. Het AZNN hoopt zo goed voorbereid te zijn als de druk op de zorgketen verder toeneemt.'

Lees ook:

- Aantal coronabesmettingen in provincie stijgt weer: hoe erg is het?

- Coronadruk neemt af: Martini Ziekenhuis voert weer 'gewone operaties' uit

- Alles over coronacrisis in ons liveblog