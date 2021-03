Lockdown zorgt voor recordaantal tips bij Meld Misdaad Anoniem

In Noord-Nederland zijn in 2020 2385 tips binnengekomen, 45 procent meer dan het jaar ervoor. Die 2385 tips hebben geleid tot 425 aanhoudingen in Noord-Nederland.

Ook zijn er in totaal 60 vuurwapens en 122 slag- en steekwapens in beslag genomen na tips bij de kliklijn.

Lockdown maakt criminaliteit zichtbaarder

In heel Nederland zijn bijna 26.000 meldingen over mogelijke criminele activiteiten gemeld. MMA gelooft dat dit hoge cijfer te danken is aan de lockdown.

‘Het straatbeeld waarin daders normaal gesprokenonopvallend konden opereren werd door het effect van de coronamaatregelen opeens veel rustiger’, zegt woordvoerder Marc Janssen van MMA. Een gevolg hiervan is dat signalen van misstanden eerder opvallen.

Onder meer drugshandel op straat en vanuit woningen is meer zichtbaar sinds we thuis zitten. In totaal heeft de politie ruim 26.000 hennepplanten aangetroffen na tips over kwekerijen. Ook cybercriminaliteit is toegenomen, evenals meldingen over geweld.

Wapenvondst dankzij tip

Een opvallende Groningse zaak die aan het licht kwam dankzij een tip is een grote wapenvondst in Stadskanaal. In een tattooshop aan de Glaslaan trof de politie in juni een arsenaal wapens aan waar de eigenaar geen vergunning voor had.

Veruit de meeste meldingen gingen over drugs: bijna 1700 tips kwamen over soft- en harddrugs. Naar aanleiding van een tips is in september een 48-jarige vrouw in Leens aangehouden op verdenking van drugshandel in haar woning. De politie trof onder meer hennep en oxazepam, een kalmeringsmiddel aan in haar huis.

Lees ook:

- Revolvers, geweren, munitie en granaat gevonden bij inval Stadskanaal

- Politie arresteert vrouw uit Leens (48) wegens drugshandel