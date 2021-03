Bouw nieuwe woningen in Westerbroek van start: 'Impuls voor het dorp'

De woningen komen op het voormalige tennisbaanterrein aan de Oudeweg te staan. Het project omvat vier vrijstaande, twee twee-onder-een-kapwoningen en een vier rijtjeshuizen.

'Het is een relatief duur project. We moeten een hele nieuwe infrastructuur aanleggen voor maar tien woningen. Toch is het mooi dat we nu in dit stadium zitten', zegt Hans Berens, voorzitter van de dorpsvereniging.

'Goed voor het dorp'

Alle woningen worden duurzaam gebouwd en uitgevoerd in diverse materialen, zoals baksteen, hout en riet. Hogendoorn noemt de bouw een belangrijke impuls voor het dorp. 'Westerbroek is natuurlijk een klein dorp. Het is altijd goed als er wat beweging is.'

Bekijk hier hoe de eerste paal de grond in ging:

Twee van de nieuwe bewoners zagen donderdagochtend hoe eerste paal de grond in ging. 'Ik kom van oorsprong niet uit Groningen. Ik ben een jaar geleden bij mijn vriendin ingetrokken, maar we zochten iets groters', zegt Rutger Sellies.

'We wilden een tuin en een schuur, dat kan hier allemaal', vult zijn vriendin Rolanda Huizinga aan.

Historie

Het terrein werd tot de jaren ‘80 als fietscrossbaan gebruikt. Daarna kwam er een tennisvereniging, met één baan.

Nadat de sportclub ter ziele ging, lag het terrein er vele jaren verwaarloosd bij. In de statuten van de tennisvereniging stond vastgelegd dat het terrein ten goede zou komen aan het dorp.

Dorpsbewoner en bouwexpert Jack Koster greep de passage aan om het terrein om te bouwen tot woningbouwlocatie. De grondopbrengsten gaan naar de dorpsvereniging, die het geld wil gebruiken om het dorpshuis op te knappen.

