Nieuwe vaccinatieronde van start: 'Ik voel me bevrijd' (update)

Andy Hoekstra kreeg op zijn zestiende een brommerongeluk. Hij lag drie maanden in coma en moest daarna opnieuw leren praten en lopen. Dat lukte, maar op zichzelf wonen is een stap te ver. Daarom woont hij in Noorderbrug.

Bewoners als Andy vielen bij de eerste vaccinatieronde voor verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen buiten de boot, omdat hij een eigen huisarts heeft en niet onder de instellingsarts valt. Simpel gezegd: deze groep was te fit om toen al voor een vaccin in aanmerking te komen.

Een prik met het Modernavaccin (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Op zoek naar patiënten; wie mogen een prik?

Vervolgens was het wachten tot er ook vaccin voor hen beschikbaar kwam. Ondertussen moest ook nog worden uitgezocht wie in deze ronde allemaal een prik mogen krijgen. Huisartsen hebben geen pasklaar overzicht van hun patiënten die in zo'n instelling wonen, en instellingen mogen omwille van privacy niet zomaar namen doorgeven.

De Doktersdienst Groningen is drie weken bezig geweest de puzzel te leggen, zegt Sander Gerritsen: 'Dat was ruim 360 uur aan belwerk met huisartsen en instellingen.'

Moderna is zo kwetsbaar als een sneeuwvlokje op je hand; zo moet je het vervoeren Sander Gerritsen - Doktersdienst Groningen

Vaccin niet verdeeld over praktijken

Uiteindelijk blijkt het te gaan om zo'n 3800 bewoners op ruim 180 locaties. Huisartsen laten het prikken over aan de Doktersdienst, omdat de uitvoering ook nog eens ingewikkeld is. Bewoners krijgen Moderna en dat is 'een heel kwetsbaar vaccin', zegt Gerritsen.

'Ter vergelijking: als ware het een sneeuwvlokje op je hand; zo moet je het vervoeren', vertelt Gerritsen. 'Dat is ook de reden dat het niet verdeeld kon worden over alle huisartsenpraktijken.'

'Hopelijk straks een einde aan alle beperkingen'

In Noorderbrug zijn geen uitbraken geweest, alleen een paar besmettingen. Bewoners hadden wel regelmatig te maken met beperkingen, bijvoorbeeld als een bewoner klachten had die leken op corona.

Andy Hoekstra: 'Dan mochten we niet op de groep zitten, niet winkelen. Ik heb fietsen heel erg gemist. Maar gelukkig heb ik een spinningfiets van mijn moeder gekregen voor op mijn kamer.' Hij is dolblij met het vaccin. 'Ik voel me bevrijd; ik heb de vaccinatie nu gehad; ik zat er lang op te wachten.'

Andy Hoekstra voelt zich bevrijd (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Dat geldt ook voor medebewoner Julia Kruijer (25): 'Sinds ik wist dat ze gingen vaccineren, dacht ik: kom maar op!' Ze woont in Noorderbrug omdat ze door een open ruggetje minder goed kan lopen. Ze hoopt dat het vaccin meer contact met mensen mogelijk maakt. 'Ik ben wel iemand die heel graag knuffelt, vooral met mijn ouders. Dat dan binnenkort weer mag misschien is wel heel fijn.'

Update: aan het bericht is de video uit Noord Vandaag toegevoegd.

