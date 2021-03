Vrieling: 'Als je het virus in de stal krijgt, is er geen redden meer aan'

Jur Vrieling is erg op zijn hoede voor het zeer besmettelijke paardenvirus. De springruiter uit Holwierde doet de komende dagen mee aan Global Champions Tour in Doha. Maar het liefst was hij zo snel mogelijk terug naar huis gegaan met de twee paarden.

'Het is dat we niet direct terug kunnen, anders zou ik dat doen en afwachten hoe het verder gaat', laat de topruiter weten. Maar vliegen kan pas weer vanaf zondag.

Uitbraak paardenvirus

De paardenwereld is de afgelopen dagen flink opgeschrikt. De uitbraak van het zogenoemde rhinopneumonie-virus bij een wedstrijd in Valencia heeft ervoor gezorgd dat er in maart in geen concoursen gehouden mogen worden in Europa. Een aantal dieren is aan de ziekte gestorven.

Mijn paarden gaan een maand in quarantaine, ze komen er niet meer in Jur Vrieling - topruiter

Gezondheid het belangrijkste

Buiten Europa, zoals in Qatar, gaan de wedstrijden voorlopig nog door. Wel met strikte protocollen en voorzorgsmaatregelen.

'Iedere twee dagen worden de dieren getest en drie keer per dag wordt de temperatuur gemeten. De gezondheid van de paarden is veruit het belangrijkste nu. Mijn beide paarden zijn twee keer negatief getest. Maar het kan zomaar veranderen, want dit virus is extreem besmettelijk. Nog erger dan COVID-19. Op borstels en dergelijke kan het virus lang overleven', vertelt de ruiter.

Stal in Holwierde op slot

Op afstand heeft Vrieling ook veel moeten regelen, om het virus buiten de deur te houden in zijn stal in Holwierde. 'De stal zit op slot. Er gaan geen paarden in of eruit', zegt hij.

Een bezoekje aan de stal is ook uit den boze. 'De paarden die ik nu mee heb in Doha komen er niet meer in. Ze gaan een maand in quarantaine. Hopelijk komen ze veilig terug. Het is verschrikkelijk want als je het virus in de stal krijgt is er geen redden meer aan. Op borstels en dergelijke kan het virus heel lang overleven. Ik houd zeker voor een maand de boel dicht en ga nergens meer naartoe.'

