Metaalwerkers voeren actie in 'staakstraat' Zuidbroek: 'Ze stonden tot aan de snelweg'

Tientallen metaalwerkers rijden af en aan langs de Van der Valk in Zuidbroek. ‘Voor de grote metaalbedrijven is het al de vierde keer dat we moeten staken’, zegt vakbondsman Albert Kuiper van FNV.

Zo ging de staking er aan toe:

Een van de stakers: ‘Ik sta hier vanwege de manier waarop werkgevers met ons omgaan. Natuurlijk ook voor loonsverhoging. Maar ook het generatiepact voor de oudere medewerkers, zodat zij de eindstreep goed kunnen halen.’

Gewend raken aan staken

Voor de staking is boven verwachting veel animo, zegt Kuiper. ‘We staan natuurlijk in Zuidbroek, maar de mensen stonden tot aan de snelweg. Het jammere is dat mensen er gewend aan raken om te staken. Het is gewoon geworden.’

Het is de zevende week in korte tijd dat de vakbonden acties voeren voor een goede cao voor 160.000 werknemers. Stakers komen onder meer uit Hydro Extrusion in Hoogezand, Aldel in Delfzijl, Stork en Centraal Staal in Groningen.

Cao blijft uit

Het conflict in de metalektro-branche gaat over het uitblijven van een reële cao voor de werknemers in de 1.000 ondernemingen eronder vallen. Werkgevers bieden volgens de vakbonden een zeer zuinige loonsverhoging en willen ook niet praten over betere randvoorwaarden.

