Wagenborgen krijgt één van de eerste waterstofwijken van Nederland

Met het project willen de partijen aantonen dat het gebruik van waterstof een van de oplossingen voor aardgasvrij wonen is.

Het project in Wagenborgen is één van de eerste in Nederland waar op grotere schaal woningen worden aangesloten op een waterstofnetwerk. In Hoogeveen wordt een nog te bouwen wijk aangesloten op waterstof en in Lochem worden 15 monumentale panden geschikt gemaakt voor het gebruik van dit gas.

Bewoners gaan niet meer betalen

Volgens Enexis en Groninger Huis heeft in Wagenborgen 75 procent van de bewoners toegezegd mee te willen doen aan het project, dat de naam WaterstofWijk Wagenborgen heeft gekregen. Het gaat om een gebied van veertig woningen.

Het waterstof wordt gebruikt om die huizen te verwarmen. De woningen krijgen een hybride warmtepomp die zoveel mogelijk draait op duurzaam opgewekte stroom. Op koude momenten schakelt een op waterstof draaiende ketel bij.

De woningen worden geïsoleerd en krijgen zonnepanelen en gasfornuizen worden vervangen door inductiekookplaten. Volgens Enexis gaan de bewoners niet meer betalen voor hun energie.

Boer maakt waterstof

De waterstof die nodig is wordt gemaakt door een boer in Siddeburen. Op dat bedrijf wordt groene stroom, opgewekt met een windmolen en zonnepanelen, door een elektrolyzer omgezet in waterstof, dat wordt opgeslagen in een ondergrondse buffer. Het gas wordt deels via bestaande gasleidingen naar de woningen getransporteerd, en deels via een nieuw aan te leggen netwerk.

Trots

Volgens directeur Laura Broekhuizen van Groninger Huis hebben de bewoners er voor gezorgd dat het plan kan doorgaan: ‘Zonder hen was er geen project. We hebben veertig woningen uitgekozen en de bewoners uitleg gegeven wat het voor hen betekent en gevraagd of ze mee willen doen. We zijn er echt trots op dat we voldoende deelname hebben onder onze bewoners en dat we zo samen bijdragen aan een duurzame toekomst.’

Voorbeeld voor rest van het land

De aanleg van het waterstofnetwerk in Wagenborgen kan tot voorbeeld dienen voor de rest van Nederland, zegt innovatiemanager Sybe bij de Leij van Enexis: ‘Met deze pilot in een oudere woonwijk doen we, samen met de bewoners en de andere partijen, ervaring op hoe we woningen met behulp van waterstof het beste kunnen verduurzamen, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande gasleidingen.'

