Van Hintum (34) 'knalt nog een jaartje door' bij FC Groningen

De linksback, die ook geregeld centraal achterin speelt, is bezig aan zijn tweede seizoen in het groen-wit.

'Ik voel me nog topfit'

Bij de FC is Van Hintum een vaste waarde in het elftal van trainer Danny Buijs dat in de Eredivisie op de zesde plaats staat.

'Iedereen weet dat ik niet meer de jongste ben, maar ik voel me niet oud', zegt Van Hintum. 'Ik voel me topfit en het is mooi dat ik nog een jaartje kan doorknallen bij FC Groningen'.

Belangrijke rol

De verdediger is een van de aanvoerders van Groningen. 'Wij zien voor hem ook komend seizoen een belangrijke rol weggelegd, zowel op het veld als in de kleedkamer', zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. 'Dat laatste is een niet te onderschatten factor binnen een selectie.'

Van Hintum speelde eerder voor TOP Oss, FC Dordrecht, PEC Zwolle (waarmee hij in 2014 de KNVB-beker veroverde), de Turkse club Gaziantepspor en Heracles Almelo. In de zomer van 2019 kwam hij transfervrij naar FC Groningen.

