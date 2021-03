Silo naast Cazemier Boerderij in Tolbert wordt herinneringskunstwerk

Op de silo worden taferelen geschilderd die herinneren aan gebeurtenissen in Tolbert tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het project komen geschiedenis en educatie samen.

We weten dat Tolberters zich toen doodgeschrokken zijn Kunstenaar Anneke Ekhart

Duits afweergeschut en verzetsvrouw Katrijn Huizinga

Verborgen in een grote witte tent die over de silo is geplaatst, is kunstenaar Anneke Ekhart uit Tolbert bezig met het schilderen van het Duitse afweergeschut dat in de meidagen van 1940 in Tolbert stond.

'Uit verhalen van mensen die het destijds hebben gezien, weten we dat de Tolberters zich toen doodgeschrokken zijn', zegt Ekhart.

Naast het levensgrote tafereel van het afweergeschut komt een schildering van verzetsvrouw Katrijn Huizinga. Ook de fiets waarop ze bonkaarten en persoonsbewijzen rondbracht, wordt in het kunstwerk geïntegreerd.

De CazemierBoerderij met daarnaast de in een tent verborgen silo (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Kunstwerk had eigenlijk af moeten zijn voor 75 jaar bevrijding

Het plan om iets te doen met de in onbruik geraakte silo was er al langer, vertelt Greet Atsma van Boerderij Cazemier. De silo stond er wat zielig bij en er groeide zelfs een boom in. Toen het idee ontstond om er een herinneringsmonument van te maken, is alles schoongemaakt en opgeruimd.

Aanvankelijk was het plan om het kunstwerk al vorig jaar af te hebben in het kader van vijfenzeventig jaar bevrijding, maar door corona liep dat anders.

Onlangs is het project met een jaar vertraging opgepakt. De ronde betonnen constructie is twee keer geïmpregneerd, zodat de verf zich aan de muur hecht. Als de schilderingen klaar zijn komt er nog een beschermslaag overheen.

Kunstenaar Anneke Ekhart (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Het moet ook nog een beetje een verrassing blijven wat we hier aan het doen zijn Kunstenaar Anneke Ekhart

Schilderingen met qr-codes om kinderen het verhaal van Tolbert te vertellen

Lopend rond de silo zie je nu nog de schetsen van Ekhart op papier. Straks krijgen die in verf een plek op de muur. Er is een schets van een onderduiker die tijdens de oorlog in het dorp verbleef en er is een schets van Limburgse evacuées die aan het eind van de oorlog onderdak vonden bij gezinnen in Tolbert.

'We willen met dit kunstwerk laten zien hoe het leven in Tolbert er destijds aan toe ging en de herinnering aan die vreselijke tijd levend houden', zegt Atsma. Op de binnenmuur van de silo komen ook schilderingen. Daar komen qr-codes bij die doorlinken naar gesproken verhalen met de bedoeling om kinderen en jongeren het verhaal van Tolbert in de Tweede Wereldoorlog te vertellen.

Of we nog niet alles willen verklappen, vraagt Ekhart. 'Het moet ook nog een beetje een verrassing blijven wat we hier aan het doen zijn.' Wat de CazemierBoerderij in elk geval hoopt te bereiken is dat het kunstwerk voorbijgangers nieuwsgierig maakt, waardoor ze komen kijken. Ze moeten nog wel even geduld hebben, want de tent blijft staan tot het kunstwerk klaar is. De planning is dat 'Vrijheid verstopt in beton' zoals de expositie heet, voor Bevrijdingsdag klaar is.

