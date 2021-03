Westerwolde stelt besluit zwembad Parc Emslandermeer uit, zwemschool wijkt uit (update)

De Groot verloor vorige week een rechtszaak van de huidige eigenaar van het bad, Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer. Die heeft de pachtovereenkomst met de zwemschool opgezegd. Naar het oordeel van de kantonrechter is dat rechtmatig gebeurd, waardoor de zwemschool per 1 mei uit het zwembad in Vlagtwedde moet vertrekken.

Verkoop aan gemeente lijkt enige optie

De stichting wil het zwembad verkopen, omdat zij er al jaren verlies op lijdt. Aangezien de stichting er niet in slaagt het bad te slijten aan een particuliere partij, lijkt verkoop aan de gemeente de laatst overgebleven optie.

Maar het gemeentebestuur heeft de besluitvorming al meerdere keren voor zich uit geschoven, waardoor de toekomst van het zwembad onzeker blijft.

Tot 16 mei de tijd

De Groot heeft nog tot 16 mei de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit van de rechter. Het college wil deze termijn eerst afwachten, voordat zij de gemeenteraad een voorstel stuurt over het overnemen van het bad.

Het gemeentebestuur benadrukt dat het nog steeds 'een positieve grondhouding heeft' tegenover de aankoop.

Rauw op het dak

Zwemschoolhoudster De Groot zegt in reactie geschrokken te zijn van het collegebesluit. 'Ik ben vanmorgen op de hoogte gesteld, maar had hier geen rekening mee gehouden. Vorige week heb ik nog met de gemeente en de stichting een gesprek gehad. Volgens mij zijn wij daarbij overeengekomen te wachten totdat de raad op 21 april over de kwestie zou praten.'

De Groot beraadt zich nog altijd op het instellen van hoger beroep. 'Ik moet dit even laten bezinken. Er is nu wel een andere situatie, waarin de bal bij mij ligt. Verder procederen kost veel geld. Mijn zwemschool draait weliswaar goed, maar door corona komt er nu natuurlijk geen geld binnen.'

Alternatieven

De zwemschooleigenaar is bovendien inmiddels bezig met een plan b. De zwemlessen verhuizen daarbij naar het overdekte zwembad van Villapark Weddermeer in Wedde en naar de buitenbaden van Musselkanaal, Onstwedde, Sellingen en Ter Apel. 'We gaan bovendien naar De Kolck in Meeden. Daar ben ik heel blij mee. Want door alle onzekerheid met Parc Emslandermeer, heb ik wel te maken met opzeggingen.'

Als De Groot besluit om niet verder te procederen, pakt het college de zaak vanaf 16 mei weer op. Het gemeentebestuur streeft ernaar dat de gemeenteraad dan nog voor de zomer een besluit neemt over de aankoop van het zwembad in Parc Emslandermeer.

