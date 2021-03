Dader dubbele moord Baflo jaar langer in tbs

Alasam S. doodde in 2011 zijn vriendin en een agent in Baflo (Foto: RTV Noord)

S. wil, in tegenstelling tot twee jaar geleden, graag terug naar Benin. Hij heeft plannen om er een eigen bedrijf op te zetten en is bezig een vrachtwagen te regelen. Momenteel zit hij nog een tbs-instelling.

Vriendin en agent gedood

S. sloeg in 2011 met een brandblusser zijn vriendin Renske Hekman dood na een ruzie. S. zat in een psychose en slikte antidepressiva. Hij had net gehoord dat hij terug zou moeten naar Benin. Toen hij vluchtte na de dood van Renske, probeerde agent Dick Haveman hem aan te houden. S. kreeg diens dienstwapen in handen en schoot de agent dood.

In de eerste instantie kreeg S. 28 jaar cel voor de dubbele moord. In hoger beroep kwam daar een streep door: hij kreeg 5,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Sinds 2017 zit hij in een kliniek.

Zorgen over terugkeer naar Benin

Twee jaar geleden wachtte hij nog op therapie; inmiddels heeft S. alle therapieën doorlopen die de kliniek hem te bieden heeft. Een volgende stap in de behandeling zou begeleid verlof zijn, maar S. heeft daar weinig trek in. Hij mag namelijk niet in Nederland blijven en moet na zijn behandeling terug naar Benin.

Die terugkeer komt dichterbij. Er is contact met een ziekenhuis in Benin dat hem kan behandelen. S. kan bij zijn familie wonen. Wanneer hij terug zou kunnen, is niet bekend. Corona maakt het lastig een datum te prikken, bovendien zijn de benodigde documenten nog niet in orde.

‘Ik maak me zorgen om de overgang van een compleet gesloten setting in Nederland en een open setting in het buitenland’, vat de officier van justitie zijn zorgen samen. Omdat er geen ervaring is met de zorg in Benin, is het lastig de zorg over te dragen.

