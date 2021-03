Johannes en Elsie leven gescheiden door corona: ‘Zij is mijn wereld!’

Uitenwerf verblijft op dit moment in haar thuisland, maar mag het vliegtuig niet in. Door de angst op mutaties van het coronavirus heeft de Nederlandse overheid vliegverboden opgelegd voor landen waaronder Suriname.

‘Zij is mijn wereld!’

Postma en Uitenwerf leren elkaar via Facebook kennen en direct is voor beide duidelijk dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Postma: ‘Els is toen overgevlogen en twee maanden bij mij geweest. We hadden het fantastisch! Echt twee handen op één buik. Wij wilden met elkaar verder, hoe dan ook. Zij is mijn wereld!’

Je wordt heen en weer geslingerd door emoties! Johannes Postma

Uitenwerf denkt daar precies hetzelfde over en ze willen samenwonen in Nederland. Op 1 september 2020 stappen zij in het huwelijksbootje. Bijna alles is geregeld, maar Uitenwerf moet nog een speciaal visum hebben. Dat kan zij alleen ophalen bij de Nederlandse ambassade in Suriname.

Zij stapt daarom 4 december op het vliegtuig en verblijft gedurende de aanvraag voor het visum in Suriname bij haar drie kinderen.

Vliegverbod

Ondertussen slaat het coronavirus om zich heen en duiken steeds meer varianten van het virus op. Onder andere varianten in Engeland, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Terwijl Postma en Uitenwerf op bijna achtduizend kilometer van elkaar zitten, neemt de Nederlandse overheid het drastische besluit om vliegverboden in te stellen vanuit die regio’s.

Het is zo frustrerend dat je niet bij elkaar kunt zijn Elsie Uitenwerf

Dat gaat in op 23 januari dit jaar. Uitenwerf heeft dan nog steeds geen zekerheid over haar visum. Begin februari krijgt zij te horen dat alles is goedgekeurd. ‘Dat was fantastisch nieuws’, vertelt ze.

De twee zijn getrouwd, het visum, de papieren: alles is in orde. Niets lijkt hun gezamenlijke geluk nog in de weg te staan. Behalve dan die vlucht naar Nederland.

Veel onduidelijkheid

Wat volgt is een periode van onduidelijkheid. Het IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, laat weten dat Uitenwerf gewoon mag vliegen. Maar ondertussen staat op de website van de Rijksoverheid heel iets anders te lezen. Daarop staat overduidelijk dat er geen passagiersvluchten vanuit Suriname naar Nederland mogen vertrekken.

Uitenwerf: ‘Het is zo frustrerend dat je niet bij elkaar kunt zijn. Je maakt allemaal plannen, alles is geregeld om te vertrekken en dan mag je niet gaan. Dat is niet fijn.’

Johannes en Elsie (Foto: Eigen foto)

‘Je wordt heen en weer geslingerd door emoties!’, zegt Postma gefrustreerd. ‘Van de één mag het wel, van de ander mag het niet. Instanties spreken elkaar tegen. En zo gaat het elke dag weer. Kom met duidelijkheid. Dat zeg ik niet alleen namens mezelf maar namens nog wel honderden, misschien wel duizenden andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Het is om dol van te worden.’

De oplossing

Volgens Postma ligt er een hele makkelijke oplossing: ‘Als mensen over de juiste papieren beschikken, moeten ze bij elkaar kunnen zijn. Dat valt onder gezinshereniging en moet altijd mogelijk kunnen zijn. Punt uit.’ Hij kijkt uit naar het moment van samen zijn.

Ook Uitenwerf kan niet wachten tot ze haar man weer in de armen valt. ‘Ik wil heel graag terug naar Nederland. Liever vandaag dan morgen!’. Helaas moet het stel nog even geduld hebben. Het kabinet heeft het vliegverbod verlengd tot in elk geval 1 april.