Gelauwerde Rienk Mast wil stunten in Amerika na ‘chaotische’ periode

Basketballer Rienk Mast wil met zijn team Bradley Braves iets bijzonders doen in de eindfase van het seizoen in Amerika. De negentienjarige Groninger gaat na een onrustige periode op jacht naar titelprolongatie in de Missouri Valley Conference.

De afgelopen twee jaar won het basketbalteam van zijn universiteit, Bradley University in Peoria, Illinois, het Arch Madness toernooi, het eindtoernooi van de Missouri Valley Conference, waarin tien ploegen uit de staten Illinois, Iowa, Indiana en Missouri spelen.

Drie spelers disciplinair geschorst

Toch zijn de Braves verre van favoriet voor titelprolongatie. De afgelopen periode was onrustig, nadat drie belangrijke spelers van het team disciplinair geschorst werden bij de regerend kampioen. Het team met redshirt freshman Rienk Mast won tijdens de reguliere competitie zes wedstrijden en verloor er twaalf, waardoor de ploeg als achtste eindigde op de ranglijst.

‘Afgelopen paar weken zijn nogal chaotisch geweest voor ons team. Een paar wedstrijden voor het einde van het seizoen verloren we drie van onze oudere spelers. Dan weet je dat het lastig wordt, maar we probeerden er het beste van te maken’, aldus Mast, die persoonlijk een goed seizoen draait, nadat hij zijn eerste jaar moest toekijken vanwege een blessure.

Onderscheidingen voor Mast

De voormalig Donar-speler is een vaste basisspeler en werd aan het begin van het seizoen al door zijn universiteit uitgeroepen tot Atleet van de week. Ook werd hij in zijn conference benoemd tot Nieuwkomer van de week. Verder blinkt hij regelmatig uit dit seizoen, en aan het einde van de reguliere competitie werd hij ook nog eens verkozen tot één van de vijf beste eerstejaars van de conference.

Hoopvol resultaat tegen topteam

Daarnaast gloort er hoop voor de ploeg, na de dubbele ontmoeting met de nummer twee, Drake uit Des Moines, Iowa. Hoewel het aanvankelijk niet goed leek te gaan.

‘Afgelopen weekend speelden we de laatste twee wedstrijden van het reguliere seizoen, tegen Drake, back-to-back. Drake is dit seizoen één van de topteams in de conference en behoorde dit seizoen zelfs voor een paar weken tot de top 25 teams van het land. De eerste wedstrijd hadden we kans om te winnen, maar kwamen we uiteindelijk tekort (71-80)’, vertelt Mast.

Iedereen speelde op zijn best en dat was net genoeg Rien Mast

‘Voordat de tweede wedstrijd begon, werd het nog een stuk lastiger. We kregen te horen dat onze startende point-guard niet zou spelen omdat hij zijn pols de vorige dag had geblesseerd. Ook onze startende shooting-guard speelde niet, omdat hij te ziek was. De dag ervoor had hij er nog doorheen gespeeld. En na een paar minuten spelen, viel onze startende small-forward uit met een enkel blessure.’

‘We hadden nog zes spelers over, waarvan drie eerstejaars, twee tweedejaars en mezelf. Van onze normale rotatie van negen, waar we mee speelden toen iedereen nog beschikbaar was, waren nog maar twee spelers over. Op de een of andere manier is het ons gelukt om die wedstrijd te winnen (67-61). Iedereen speelde op zijn best en dat was net genoeg.’

‘Goed gevoel na grote mislukking’

‘Dat geeft een enorm goed gevoel over onze kansen voor het toernooi', vervolgt Mast. 'Dat wordt gespeeld in een knock-out systeem, dus elke wedstrijd is beslissend. Het reguliere seizoen was een best wel grote mislukking, maar we hebben nu de kans om dat recht te zetten door het goed te doen in het toernooi. De winnaar van dit toernooi is namelijk de kampioen van dit jaar en krijgt een plek op het March Madness eindtoernooi. Ik heb er vertrouwen in dat we iets moois kunnen laten zien, maar het zal zeker een uitdaging worden’, zo besluit Mast.

Tegenstander Southern Illinois

Bradley speelt van donderdag op vrijdag om middernacht Nederlandse tijd het eerste duel tegen de nummer negen van de ranglijst, Southern Illinois. Beide ploegen wonnen een keer van elkaar tijdens de reguliere competitie. Bij winst wacht op vrijdag om 18.00 uur Nederlandse tijd de nummer één van de reguliere competitie, Loyola uit Chicago, waar Bradley eerder twee keer van verloor.

Nummer acht werd nog nooit kampioen

Het toernooi dat jaarlijks in het Enterprise Center in St. Louis, Missouri, wordt gespeeld, duurt tot en met zondag. Vorig jaar won Bradley, met Mast als toeschouwer, het toernooi als nummer vier van de reguliere competitie. Het jaar daarvoor won Bradley de titel als nummer vijf. Het kwam sinds het begin in 1977 niet voor dat een nummer acht het toernooi won.

