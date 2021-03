Piemelboom in Coendersbos bij Nuis 'ontmand'

De olifantenpoot noemen wij hem, maar anderen noemen het ook wel de piemelboom. Maar de piemelboom is z'n piemel kwijt.

Piemelvormig

In de tweede wereldoorlog is de boom bijna omgehakt. Het verhaal wil dat in de oorlogsjaren twee mannen de boom wilden omhakken omdat er te weinig stookhout was. Toen ze halverwege waren werden ze betrapt en gingen er vandoor.

De boom groeide jarenlang scheef met als gevolg een piemelvormige (of olifantpotige) uitstulping.

Helaas ziet de boom er nu minder aansprekend uit, maar ik zal het verhaal wel blijven vertellen Iemie Oldenbeuving - Groninger Landschap

'Ik zie het nu voor het eerst, maar dit is wel zielig om te zien', reageert mevrouw Oldenbeuving. Ze heeft het vermoeden dat de uitstulping door iemand is afgebroken: 'Misschien wilde iemand kijken hoe sterk het was of er was opzet in het spel, maar duidelijk is te zien dat dit afgebroken is.'

Oorlogsverhaal

Tijdens de rondleidingen door het Coendersbos stond mevrouw Oldenbeuving altijd even stil bij de boom om het oorlogsverhaal te vertellen. 'Helaas ziet de boom er nu minder aansprekend uit, maar ik zal het verhaal wel blijven vertellen', zegt Oldenbeuving.

Hieronder een foto van de Piemelboom in betere tijden:

