Voorrips en Kupers voor het eerst samen op het grote toneel

Suzanne Voorrips was op de grote toernooien waar haar vriend Thijmen Kupers acteerde altijd toeschouwer. Maar aanstaand weekend is ze zelf ook deelneemster. Bij de EK Indoor in het Poolse Torun komt het liefdeskoppel in actie op de 800 meter.

De liefde voor Thijmen gaat ver bij Suzanne. In 2017 fietste ze naar Londen om haar vriend bij de Wereldkampioenschappen aan te moedigen. En om er gewoon te zijn. Ze vierde zijn kampioenschappen mee totdat ze in 2019 beide een gouden medaille wonnen bij het Nederlands kampioenschap.

Het was toen dubbel feest voor de atleten van Groningen Atletiek. Twee jaar later is het nu zo ver: Kupers en Voorrips doen mee aan het EK.

Goed voorbereid

'Ik ben vaak mee geweest met Thijmen aan de andere kant van de streep, als toeschouwer. Maar nu mag ik gelukkig ook op het grote toneel verschijnen. Het is totaal niet hetzelfde als bij een toernooi komen kijken. Gelukkig is het niet mijn eerste wedstrijd. Er zijn heel wat trainingen en wedstrijden aan vooraf gegaan. Voor mijn gevoel sta ik goed voorbereid aan de start', zegt Voorrips.

Het is wel lekker dat er een vertrouwd gezicht bij is voor mij Suzanne Voorrips, atlete Groningen Atletiek

De twee zeggen dat ze heel bewust met hun eigen wedstrijd bezig zijn en elkaar opzoeken waar het kan. Ze delen geen kamer tijdens het toernooi. Maar dat heeft meer een logistieke reden dan dat ze dat niet zouden willen.

'De indeling wordt door de bond bepaald. Er wordt gekeken naar de momenten waarop je in actie moet komen. We hebben het lekker gescheiden op deze manier', lacht Kupers.

Vertrouwd gezicht

'We vinden het met name heel erg leuk dat we hier samen mogen zijn. Het is een uniek jaar door corona. Vrienden en familie kunnen er niet bij zijn en zelfs onze coach Eddy Kiemel moet thuis blijven. Het is dus wel lekker dat er een vertrouwd gezicht bij is voor mij', zo benoemt Voorrips één van de voordelen dat haar vriend erbij is.

Als Thijmen een grote teleurstelling te verwerken krijgt, loop ik het risico dat dat ten koste gaat van m'n eigen prestaties Suzanne Voorrips

Maar het kan wellicht ook een nadeel zijn: 'Als Thijmen een grote teleurstelling te verwerken krijgt, leef je mee met de ander. Ik loop wel het risico dat zoiets ten koste gaat van mijn eigen prestaties.'

Goede zenuwen

Vrijdag begint het EK voor beiden. De inzet is een plek in de halve finale op de 800 meter. Kupers is ingedeeld in een zware serie.

'Ik loop tegen de wereldkampioen van 2017 en de nummer drie van het vorige EK Indoor. Daarnaast heb ik ook te maken met een meervoudig Europees kampioen. Maar ik verkeer in goede staat en als je door de series komt zit je in het toernooi. Je kan ook niemand afschrijven. Dat maakt het spannend. Ik heb goede zenuwen, zelfs bij de vijfde keer dat ik meedoe', zo omschrijft Kupers zijn kansen.

Eerst maar eens de halve finale halen

Voorrips probeert net als haar vriend eerst maar eens de halve finale te halen. 'Dat zou moeten kunnen. Ik ga alles laten zien wat ik in huis heb. Het moment dat je een ronde verder bent gaan de pijlen op de dag daarna.' besluit Voorrips hoopvol.

