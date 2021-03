Donar pakt bescheiden zege in Den Haag

De basketballers van Donar hebben de uitwedstrijd tegen The Hague Royals zonder grote overtuiging gewonnen. Op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag werd het 53-67.

In de eerste helft bleef het verschil klein. Na het eerste kwart stond de ploeg, die dit seizoen debuteert in de eredivisie, met vier punten voor (19-15). Halverwege was de stand 25-29. In het derde bedrijf liepen de Groningers verder uit (38-54) en in het laatste kwart werd het verschil weer iets kleiner.

Ogungbemi-Jackson en Lacy

Topscorers aan de kant van Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson en Davonte Lacy met dertien punten. Bij Donar deden Thomas Koenis en Justin Watts nog niet mee vanwege blessures.

Donar heeft nu zestien punten uit negen wedstrijden en staat op de tweede plek in de eredivisie. The Hague Royals won één duel in de competitie en blijft onderaan op de ranglijst.

Feyenoord

Zaterdag speelt Donar om 18.30 uur in MartiniPlaza tegen Feyenoord uit Rotterdam. Dat duel is live te volgen bij RTV Noord. De Rotterdammers staan vierde op de ranglijst en versloegen Landstede Hammers uit Zwolle donderdagavond met 83-82.