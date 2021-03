Gasgedupeerde blijft met meerdere instanties te maken hebben: ‘Te vroeg voor fusie’

‘Het is te vroeg om de Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen te fuseren’, vindt demissionair minister Kajsa Ollongren (D66).

Vervolg debat

De Kamer hervatte donderdag het debat over de Tijdelijke Wet Groningen. Daarmee wordt de versterkingsoperatie wettelijk bij de overheid ondergebracht. Drie weken geleden werd al duidelijk dat vrijwel iedere fractie iets op de wet heeft aan te merken (link). De kritiek richt zich onder meer op het niet vergoeden van funderingsschade, het niet samenvoegen van de schadeafhandeling en de versterking en op de rechtsbescherming van inwoners.

Een loket

Een nadrukkelijke wens van de Kamer is: zorg voor één loket waar Groningers terecht kunnen. Er moet geen verschil worden gemaakt tussen schade (IMG) en versterking (NCG), maar de instanties moeten juist in elkaar opgaan, vinden meerdere partijen in de Kamer.

Zo pleit Henk Nijboer (PvdA) er voor om alles onder te brengen bij het IMG, omdat de bewoners daar meer vertrouwen in zouden hebben dan in de NCG. Maar zo ver wil minister Ollongren niet gaan. ‘We hebben de schade en versterking juist gescheiden en het IMG werkt onafhankelijk.’

Kastje en muur voorkomen

Toch wil ook de minister dat bewoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, zoals nu soms wel het geval is. Ook zij wil ‘voor één huis, één plan’. Dat moet voorkomen dat bewoners hun schadeafhandeling en versterkingstraject over en weer met twee instanties moeten regelen.

Als een huis voornamelijk versterkt moet worden dan is de NCG het aanspreekpunt, en regelt het ook de scheuren Minister Kajsa Ollongren

‘Maar wie is er dan verantwoordelijk voor en dus aanspreekbaar?’, wil de Kamer weten. Als het aan Ollongren ligt, verschilt dat per geval. ‘Als een huis voornamelijk versterkt moet worden dan is de NCG het aanspreekpunt, en regelt het ook de scheuren.’

Is er vooral veel schade en moet er ook wat versterkt worden, dan moet het IMG dus het aanspreekpunt worden.

Niet perfecte wet

Ollongren: ‘Deze wet zal niet meteen onzekerheden wegnemen en vertrouwen herstellen. De wet is een stap vooruit in belang van de bewoners. We krijgen transparantie en rechtszekerheid.’

Volgende week woensdag stemt de Kamer over alle wijzigingsvoorstellen die verschillende partijen hebben aangedragen. Daarna wordt over de wet gestemd. Minister Ollongren wil dat de wet - mits aangenomen - voor 1 juli dit jaar in werking treedt.

Wat betekent de nieuwe wet voor Groningers?

Met de wet is de NAM definitief uit de versterkingsoperatie en het schadeherstel en heeft het bedrijf daar geen invloed meer op. De versterkingsoperatie is daarmee in publieke handen. De wet maakt bijvoorbeeld mogelijk dat huiseigenaren de versterking zelf uitvoeren. Ze kunnen ook in beroep gaan tegen een versterkingsbesluit. Dat moet dan bij de bestuursrechter.

Al maanden debat

De Kamer debatteert al maanden over de wet en er zijn diverse aanpassingen aan gedaan. Kritiek kwam dan ook van allerlei kanten. Een van de belangrijkste is dat partijen willen dat er één organisatie verantwoordelijk is voor alle bevingsproblemen aan gebouwen.

Kritiek uit coalitie, oppositie en van buitenaf

Een groot deel van de kritiek kwam van de SP, de PvdA, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging. Maar ook de vier coalitiepartijen in Den Haag hadden op- en aanmerkingen. Ook de voorzitter van het onafhankelijke IMG roerde zich. Hij wil dat de wet ervoor zorgt dat het IMG ook geld krijgt om funderingsschade te vergoeden.

