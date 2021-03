Mark Rutte: 'Komst Lelylijn hangt af van nasleep coronacrisis'

Het is nog lang niet zeker of de Lelylijn er komt, ook al staat het in het verkiezingsprogramma van de VVD. Dat zei VVD-lijsttrekker Mark Rutte donderdag.

De demissionair premier deed zijn uitspraak in het programma It Polytburo van Omrop Fryslân.

Beetje nerveus

Volgens de demissionair premier zal eerst worden gekeken hoe Nederland uit de coronacrisis komt. Want van de steeds hoger oplopende schulden zegt Rutte 'een beetje nerveus' te worden. Het kabinet heeft tot nu toe 70 miljard in compensatiemaatregels gestoken.

Ik ga niet de garantie geven dat de Lelylijn er komt, maar het verkiezingsprogramma is er helder over Mark Rutte

Rutte houdt dus een slag om de arm als het om de Lelylijn gaat. 'Ik zeg heel eerlijk: in deze campagne kun je geen harde beloftes doen, want je weet niet hoe we uit deze crisis komen. Ik ga niet de garantie geven dat de Lelylijn er komt, maar het verkiezingsprogramma is er helder over en als de kans er komt dan zullen we die pakken.'

'Wel geld steken in bereikbaarheid'

In bereikbaarheid wil de VVD in principe wel geld steken: wegen, spoor, vaarwegen en fietspaden. Maar dan wil de VVD wel eerst kijken naar de grootste knelpunten wat betreft de bereikbaarheid. De verbinding tussen 'stad en regio' moet ook beter volgens de partij.

Daarbij wil de VVD dat er naar de verschillende opties gekeken wordt, zoals de Lelylijn. Regionale spoorlijnen wil de partij afsplitsen. De partij denkt dat de kosten omlaag gaan en de kwaliteit omhoog als andere vervoerders ook de kans krijgen om het treinvervoer te verzorgen.

De rekening van corona

Volgens de demissionair premier moet het met de formatie wel meegenomen worden. De vraag is dan: is het de beste manier om verbinding te realiseren. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven.

'We hebben de grootste crisis in vredestijd sinds de Tweede Wereldoorlog met corona. Ik wordt wel een beetje nerveus van die enorme rekening. Die moeten we ook een keertje terugbetalen.'

