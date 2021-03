Uitzonderlijk hoge score Rienk Mast kan uitschakeling niet voorkomen

Vorig jaar moest Mast vanwege een blessure nog toezien hoe zijn teamgenoten van Bradley University uit Peoria, Illinois, de titel veroverden tijdens dit zogeheten Arch Madness toernooi. Dat is het eindtoernooi van de Missouri Valley Conference, waarin tien ploegen uit de staten Illinois, Iowa, Indiana en Missouri meedoen.

Rienk Mast zag vorig jaar hoe zijn ploeg de titel veroverde (Foto: Eigen foto)

De titelprolongatie leek op voorhand al onwaarschijnlijk, omdat het de afgelopen periode erg onrustig was rondom de ploeg, nadat drie belangrijke spelers van het team disciplinair geschorst werden. Bradley won tijdens de reguliere competitie zes wedstrijden en verloor er twaalf, waardoor de ploeg als achtste eindigde op de ranglijst. Hierdoor was de nummer negen, Southern Illinois, de eerste tegenstander tijdens het Arch Madness toernooi.

Uitzonderlijk hoge score Mast

Persoonlijk speelde Rienk Mast, die net was verkozen tot één van de vijf beste eerstejaars uit de conference, een uitstekende wedstrijd in de nacht van donderdag op vrijdag, Nederlandse tijd. De redshirt freshman was goed voor 24 punten en 10 rebounds. Nog niet eerder had Mast zo'n hoge score dit seizoen. Daarnaast is het in de laatste acht jaar niet voorgekomen dat een eerstejaars zo veel punten maakte in één wedstrijd tijdens dit toernooi.

Mast met een schot tegen Loyola eerder in het seizoen (Foto: Bradley University)

Desondanks verloor hij met zijn ploeg in de eerste ronde van het toernooi, waardoor het seizoen in mineur eindigt. Voor Mast persoonlijk was het een uitstekend eerste seizoen in Amerika. Hij was regelmatig uitblinker en was qua cijfers de belangrijkste speler van zijn ploeg in de laatste elf wedstrijden. Gemiddeld was hij daarin goed voor 13.3 punten en 6.9 rebounds. Hij had een schotpercentage van 53.8 procent en schoot 41.8 procent van zijn driepuntspogingen raak.

Rienk Mast heeft nog drie jaar te gaan bij Bradley University.

