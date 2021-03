'Onbekende' Groningse Roelien Kamminga komt vrijwel zeker in Tweede Kamer

De kans is levensgroot dat Roelien Kamminga in de Tweede Kamer belandt, maar zelfs voor politieke volgers is ze nog een grote onbekende. De Groningse VVD'er was als Rijksambtenaar vooral achter de schermen actief.

'Ik ben een Groningse, mijn ouders wonen in Zuidbroek. Ik ben zelf, na lange tijd in het Westen te hebben gewerkt, teruggekeerd naar Groningen', zegt ze tegen mensen die nog twijfelen aan haar Groningse roots.

'Toen ik op de middelbare school in Veendam zat, promoveerde BV Veendam naar de Eredivisie en stond ik langs de lijn’, lacht Kamminga.

Hield zich bezig met gasdossier

Ze snapt dat ze niet zo bekend is als Groninger Kamerleden als Sandra Beckerman (SP), Henk Nijboer (PvdA) en Anne Kuik (CDA). Kamminga werkte de afgelopen vijftien jaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De afgelopen jaren was ze gericht op het Groninger gasdossier. ‘Ik weet dat alles wat je doet op dit dossier voor veel mensen allemaal te weinig is en te laat is, maar dat is voor mij geen reden om mijn handen er niet aan te branden. Daarom heb ik juist mijn vinger opgestoken en mij ingezet toen dat op het ministerie voorbij kwam.’

Van huis uit geen VVD'er

Als studente had Kamminga geen politieke ambities. Ze stemde VVD, genoot van duidelijke politici als Frits Bolkestein en gelooft in de partij.

‘Van huis uit was het niet per sé de VVD. Er werd wel veel gediscussieerd. Bij de VVD kun je zijn wie je wilt zijn, het maakt niet uit wie je bent, als je maar je best doet. Ik ben niet van de betutteling. Ik krijg ook wel eens de vraag: waarom niet D66? Dat had gekund, maar ik ben te pragmatisch en te realistisch voor die partij.’

[kadertekst:Deze week publiceert RTV Noord verschillende verhalen over Groninger kandidaten. De hoogst genoteerde Groninger kandidaten voor CDA, D66, PvdA, SP, ChristenUnie hebben allemaal ervaring als Kamerlid en/of Statenlid of gemeenteraadslid. Vanuit die positie heeft RTV Noord de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan deze politici. De VVD heeft als grootste partij van Nederland een politieke nieuwkomer hoog op de lijst gezet die als Groningse naar Den Haag zal gaan. Vandaar dat de journalistieke afweging is om een verhaal aan deze kandidaat te wijden. ]

Als tiener droomde Kamminga van de journalistiek. ‘Sportverslaggever worden leek me geweldig, ik ben gek op sport. Later wilde ik parlementair verslaggeefster worden, daarom werd ik ook niet politiek actief. Nu wel.'

'Wat ik hoop? Nou, ik mis het politieke debat, ik vind dat het inhoudelijker kan. De huidige politiek is heel erg gericht op oneliners, maar ik ben niet het type dat per tweet de wereld verovert.’

Als nummer 14 op de kandidatenlijst voor de VVD moet Kamminga zich in Den Haag gaan profileren. Het dossier maakt haar niet zo veel uit. Een link met Groningen is mooi, maar is niet per sé noodzakelijk.

'Ik ben een mensenmens'

‘Ik ben wel een mensenmens, richt me graag op mensen. Ik ben minder van de stelseldiscussies (over bijvoorbeeld een verandering van het zorgstelsel, red.). Het is ook afhankelijk hoe groot we worden, wat de wensen van andere Kamerleden zijn. Ik heb in mijn werk te maken gehad met Europa, veiligheidsissues. Ik kan me voorstellen dat het zoiets gaat worden.’

Stelseldiscussies of niet, als mogelijk nieuw Kamerlid wil ze de Groningers ook iets meegeven. ‘Ik vind dat we als Groningen wel iets trotser op onszelf mogen zijn. Er gebeuren zo veel mooie dingen en we zijn soms onvoldoende in staat om dat mooie voor het voetlicht te brengen.'

Eén verhaal als Noorden

'Kijk wat er gebeurt rondom de Rijksuniversiteit, het UMCG, allemaal mooie voorbeelden van hoe het ook kan. Een regio als Eindhoven heeft de PR goed op orde. Ik zeg niet dat wij dat hier niet hebben, maar we kunnen er wel van leren. Ook in de discussies over verbindingen als de Lelylijn. Het helpt dan wel dat je als noordelijke provincies één verhaal hebt.’

Lees ook:

- Deze Groningers willen hun verblijf in de Kamer met vier jaar verlengen: 'De clichés kloppen'

- Wie zijn de Groningers die nieuw in de Tweede Kamer kunnen komen?

- Alles over de Tweede Kamerverkiezingen 2021