Stemmen per post: 'Ik ben long- en hartpatiënt dus als ik corona krijg, ben ik dubbel aan de beurt'

Van der Wal zat 17 jaar in de gemeenteraad voor het CDA. Ook runde hij meermalen als voorzitter het plaatselijke stemlokaal. Toch volgt hij het 'feest van de democratie' dit jaar vanuit huis. Hij zal zijn stem uitbrengen via een briefstem. 'Ik ben long- en hartpatiënt dus als ik corona krijg, ben ik dubbel aan de beurt', zegt Van der Wal.

Van der Wal had ook een volmacht aan zijn vrouw kunnen geven, maar daar heeft hij niet voor gekozen. 'Wij zijn gewoon heel voorzichtig. Stel dat mijn vrouw wel corona krijgt bij het afgeven van die stemmen. Dan heb ik het ook binnen de kortste keren', aldus Van der Wal.

Hoe werkt stemmen per post?

Het stemmen per post is door de overheid ingesteld met oog op het coronavirus. Mensen van 70 jaar of ouder, een risicogroep, hoeven zo niet de deur uit om hun stem uit te brengen.

Het stemmen per post is wel wat ingewikkelder dan 'normaal' stemmen. Eerst moet het briefstembiljet worden ingevuld en in een aparte envelop worden gestopt. Vervolgens moet de stemplusplas van een handtekening worden voorzien. De stempluspas en de gesloten envelop met daarin het stembiljet moeten daarna gezamenlijk in de retourenvelop worden gedaan. De envelop wordt gesloten en kan daarna op de post worden gedaan of afgegeven worden bij een gemeentelijk afgiftepunt.

Op tijd posten

Dirk van der Wal is al helemaal op de hoogte van de procedure. Hij wacht alleen nog op het briefstembiljet, want dat heeft hij nog niet ontvangen. Kiezers zullen dit document uiterlijk 11 maart ontvangen. Dat moet ook wel, want alle briefstemmen moeten voor woensdag 17 maart 21.00 uur binnen zijn. Om er zeker van te zijn dat de briefstem op tijd binnen is, wordt aangehouden om de stem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur te posten. Het afgeven van de briefstem bij een gemeentelijk afgiftepunt kan in de meeste gevallen tot 17 maart 21.00 uur.

Dirk van der Wal met een verkiezingsposter van zijn kandidaat: Lea van der Tuin-Kuipers (Foto: Jeroen Willems)

Betrouwbaarheid

In aanloop naar de verkiezingen was er best wat kritiek op de procedure voor het briefstemmen. Het zou te lastig zijn voor oudere mensen. Ook werd de betrouwbaarheid in twijfel getrokken. Er zou gemakkelijk fraude mee gepleegd kunnen worden. Van der Wal is daar niet bang voor. 'In het buitenland wordt dit al veel langer gedaan en is het een beproefde methode. Hier is het nu een proef. Je moet daar dan ook aan meedoen om te kijken hoe het gaat', vindt Van der Wal.

CDA-veteraan Van der Wal doet niet geheimzinnig over naar wie zijn stem toe gaat deze verkiezingen. 'We hebben een paar goede kandidaten uit Groningen voor het CDA: Anne Kuik en Lea van der Tuin. En Van der Tuin is altijd wethouder geweest in de voormalige gemeente Bellingwedde, dus wat dat betreft ben ik supporter van Lea van der Tuin.

Verplicht?

70-plussers zijn niet verplicht om hun stem uit te brengen via een briefstem. Ze mogen daarvoor ook gewoon naar het dichtstbijzijnde stemlokaal gaan. Het adres daarvan staat alleen niet op de toegestuurde stempluspas. De gemeente Groningen heeft daar verschillende telefoontjes over gekregen. 'Dat adres staat wel op het stembriefbiljet, maar dat heeft nog niet iedereen toegestuurd gekregen. Om dat daar wat onrust over is, publiceren we deze week in de huis-aan-huisbladen nog een keer alle stemlokalen in onze gemeente', laat een woordvoerder van de gemeente weten.

