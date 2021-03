NNT-acteur staat jaar na sluiting theaters weer op de planken

Hij speelt de voorstelling 'Wit Konijn Rood Konijn' in de Stadsschouwburg. En niet alleen hij voert deze voorstelling op, ook in ruim dertig andere landen wordt de uitvoering gespeeld.

Verzegelde envelop

Van der Heijden krijgt de tekst voor het stuk in een verzegelde envelop. Hij mag deze pas op het podium openen en begint dan zonder voorbereiding aan de lezing die via een livestream te volgen is. Dat moet de prilheid en het niet-herhaalbare karakter van theater laten zien.

Ook op andere plekken in Nederland staan acteurs op de planken, waaronder Pierre Bokma, Huub van der Lubbe en Theo Maassen.

Eenmalig

De voorstelling 'Wit Konijn Rood Konijn' komt uit de koker van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour. Toen hij weigerde om twee jaar lang te dienen in het leger, wat een voorwaarde is om een paspoort te verkrijgen, kon hij niet reizen. Via de acteur maakt hij het publiek deelgenoot van zijn eenzaamheid en zijn verlangen om bij de toeschouwers, die zich overal ter wereld bevinden, te zijn.

Wit Konijn Rood Konijn is sinds de première tien jaar geleden in meer dan 25 talen vertaald, waaronder het Nederlands en is al duizenden keren opgevoerd. En steeds door andere acteurs. Want wie het één keer gespeeld heeft, kent het stuk, en mag het niet nog een keer spelen.