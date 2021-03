Stadsbeiaardier moet stoppen; mogen Stadjers een nieuwe kiezen?

Als het aan stadsbeiaardier Auke de Boer ligt, komt er een soort talentenjacht om een nieuwe bespeler van het carillon van de Martinitoren in Groningen te vinden. 'Dat zou uniek zijn in Nederland.'

Hoewel hij het niet ziet zitten, moet De Boer in mei met pensioen. De stadsbeiaardier is in dienst bij de gemeente Groningen. Alle ambtenaren, dus ook hij, moeten stoppen met werken zodra ze pensioengerechtigd zijn. Van De Boer had het niet gehoeven.

'Als je op zo'n mooi instrument speelt, is het moeilijk afscheid nemen.' De Boer speelt al zo'n dertig jaar op het Groninger carillon. Hij hoopt dat hij ook in de toekomst het carillon nog eens mag bespelen.

Sinds ik beiaard speel, lijkt het me ontzettend leuk om Auke op te volgen Vincent Hensen-Oosterdijk - sollicitant

De gemeente is op zoek naar twee opvolgers. Volgens De Boer staan de gegadigden te trappelen. Er zouden zelfs al mensen uit het buitenland hebben geïnformeerd naar de baan.

Vincent Hensen-Oosterdijk is nu nog organist in Winschoten, maar wil graag de plek van De Boer innemen. Hij heeft donderdag al zijn sollicitatiebrief de deur uit gedaan. Volgens hem is dit de ultieme baan voor een beiaardier.

Proefspelen

'Als je in Groningen geboren en opgegroeid bent, dan is de Martinitoren het symbool voor Stad en provincie. Sinds ik beiaard speel, lijkt het me ontzettend leuk om Auke op te volgen.'

Wie stadsbeiaardier wil worden, moet in ieder geval de beiaardschool in Amersfoort hebben doorlopen. Een beiaardier gaat minsten twee keer per week de toren op om te spelen. Het wordt weer een duobaan, zodat ze elkaar kunnen vervangen tijdens onder meer vakanties.

Hoe de uiteindelijke carillonspeler wordt uitgekozen, is volgens De Boer nog niet helemaal duidelijk. De sollicitanten moeten een stuk proefspelen voor een jury.

Mag publieksjury meebeslissen?

Maar als het aan de huidige beiaardier ligt, mogen daar veel meer mensen over meepraten. 'Want het is het instrument van de stad.'

'Misschien komt er wel een publieksjury!' De Boer vindt het een leuk idee dat Stadjers mogen meeluisteren bij het proefspel en hun mening mogen geven. 'Dat lijkt me heel democratisch. Ik ga het met de gemeente overleggen!'

