Deze dag: Jawel! Er is weer Brinta!

De besmetting die het oer-Hollandse Brinta trof in het voorjaar van 1994, werd meteen met rigoureuze maatregelen bestreden. Honig haalde anderhalf miljoen pakken Brinta terug. De productie in de fabriek in Foxhol werd stilgelegd. Machines werden gedemonteerd, gereinigd en ontsmet.

Vanaf de ontstaansgeschiedenis van de ontbijtpap, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, is de bedrijfsvoering bij Brinta modern te noemen. In de beginjaren vallen de inventieve manier van marketing en reclame maken op. Ik kon het zelf constateren bij het maken van een lange reportage over Brinta in 2005. Aanleiding voor die film was de verhuizing van de fabriek van Foxhol naar Nijmegen.

Bedrijfsleider Johann van Heuveln zei destijds dat ‘de open en eerlijke communicatie na het vinden van de salmonellabacterie, de redding van Brinta is geweest.’ Ook daarin was de bedrijfsvoering modern. En alert. Meteen het publiek informeren, alle pakken Brinta terughalen en de fabriek grootscheeps schoonmaken.

Op 4 maart kwam het persbericht, op deze dag kwam de eerste geruststellende uitkomst van het onderzoek. Het bleek om een ‘Livingstone’ te gaan: geen levensbedreigende variant van salmonella.

Historicus Hendrik Hachmer van het Veenkoloniaal Museum plaatste een relativerende kanttekening bij alle commotie die door de besmetting was ontstaan: ‘Ik weet gewoon zeker dat de Brintameisjes in 1947 met hun schepjes en hun blote handen heel wat bacteriën in de Brinta geschept hebben. De wederopbouwgeneratie is er niet ziek van geworden.’

In mei kwam Brinta terug in de supermarkt. Ondersteund door een reclamecampagne die het stoere, gezonde en vooral Hollandse imago van Brinta onderstreepte. Een stem vol ‘rollende erren’ riep enthousiast: ‘Jawel! Er is weer Brinta!’

Zestig jaar lang was Brinta het product dat ‘gaar in het pak’ tot ontbijtpap leidde door het mengen van melk, een beetje zout en Groningse tarwe. Ook nog gemaakt in Groningen: in Foxhol door Honig en Avebe. Wie is er niet groot mee geworden?

In 2006 verkaste Brinta naar Nijmegen, na verkoop aan het Heinzconcern. Om in 2013 nogmaals te verhuizen: nu naar Utrecht. De moderne variant is nog altijd te vinden in de schappen van de supermarkt, al scheelde het niet veel of een salmonellabacterie had een definitief einde aan de productie gemaakt. Dankzij alert en doortastend optreden van de directie bleef het bij een miljoenenschadepost. In mei was Brinta terug. Al na enkele dagen, op 6 maart 1994, kwam voor de gebruikers het verlossende bericht: salmonella gevonden, maar niet een levensbedreigende variant.

