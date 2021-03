Hooghoudt brengt eerste jenever uit op regenwaterbasis

Met het initiatief hoopt het bedrijf een bijdrage te leveren om de wateroverlast op bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen tegen te gaan. Het regenwater dat op het dak van het bedrijfspand valt, wordt opgevangen en vervolgens geschikt gemaakt voor het gebruik in jenever.

Het idee haalde Hooghoudt uit een plan van de gemeente om het regenwater af te koppelen van de riolering. Het bedrijf onderzocht of het dit zelf in uitvoering kon brengen. Met Europese subsidie is dit mogelijk gemaakt.

Wereldprimeur

Volgens Hooghoudt gaat het om een wereldprimeur: nog nooit werd regenwater gebruikt als ingrediënt voor de sterke drank. Maar erg eenvoudig is dat niet.

'Regenwater is op zich hartstikke schoon, maar tegen de tijd dat het via regenpijpen in onze opvangtank zit, is het toch wel wat verontreinigd. En voor jenever kan alleen maar heel zuiver water worden gebruikt. Van regenwater heel schoon water maken doe je door te zuiveren, te filteren, met licht te behandelen', zegt Hooghoudt-directeur Arno Donkersloot.

Eerst nog niet te koop

De nieuwe versie van de oer-Hollandse neut komt voorlopig nog niet in de supermarkten en slijterijen te liggen. Het gaat vooralsnog om een exclusieve oplage van 700 flessen.

Maar Hooghoudt-directeur Arno Donkersloot heeft wel ambities: 'Deze flessen bewijzen dat het kan. Maar er is veel tijd en energie in gaan zitten. Om dat te standaardiseren, moet er nog heel veel werk en onderzoek gedaan worden. Maar het lijkt ons fantastisch als we het standaard in onze watervoorziening kunnen opnemen.'

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) nam donderdagmiddag de eerste fles regenwaterjenever in ontvangst.

Bekijk hieronder de reportage uit Noord Vandaag: