'Lawaaiviaduct' wordt eind mei ingepakt: 'Straks zitten we half jaar in het lawaai'

Die balen dat het nog zo lang duurt: 'We zitten straks een half jaar in het lawaai', klagen de omwonenden onomwonden.

Sinds november elke nacht wakker

Het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg in Stad bezorgt hun al maanden slapeloze nachten. De stalen brug is sinds november in gebruik, omdat het vaste viaduct ernaast wordt vervangen.

De overlast wordt iets verminderd door een tijdelijke snelheidsbeperking: op het stuk waar het viaduct in zit mag nog maar 50 kilometer per uur worden gereden, in plaats van 70.

Frannie Homburg en haar buren liggen geregeld wakker van het tijdelijke viaduct (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Dat haalt de scherpe randjes van het lawaai af', zegt Frannie Homburg, die namens de omwonenden spreekt. 'Het betekent dat ik drie keer per nacht wakker word, in plaats van zes keer.'

Scepsis groeit

De twijfel of het wel echt tot een oplossing komt groeit, merkt Homburg.

'Er wordt telkens beloofd dat ze het zo snel mogelijk willen doen. Maar het duurt steeds wat langer dan ze hopen. Ik merk dat de scepsis groeit, al hopen we echt dat dit gaat werken.'

Onderliggende weg moet meer dan een week dicht

Het is niet mogelijk om het viaduct eerder in te pakken, zegt Bert Kramer namens de aannemerscombinatie. De nodige spullen moeten nog geleverd worden en bovendien moet de Paterswoldseweg er iets meer dan een week voor worden afgesloten.

Zo'n stremming kost een 'aanzienlijk bedrag' en daarom is gekozen om gebruik te maken van een al geplande afsluiting. Vanaf 27 mei is de weg al negen dagen dicht voor andere werkzaamheden; het werk aan het tijdelijke viaduct wordt daarmee gecombineerd.

Snelheid weer omhoog

Na het inpakken gaat de snelheid op de zuidelijke ringweg weer omhoog naar 70 kilometer per uur. Omwonende Frannie Homburg baalt daarvan, maar volgens Kramer is het niet anders.

'Dit is zo afgesproken. We gaan er echt vanuit dat het inpakken van het viaduct voldoende soelaas biedt. Ik wil er nog niet over nadenken wat we moeten als deze oplossing niet voor voldoende geluidsreductie zorgt.'

Lees ook:

- Lawaaiviaduct zuidelijke ringweg wordt 'ingepakt'

- Horendol door tijdelijk viaduct: omwonenden willen 30-kilometerzone op ringweg