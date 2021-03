Adorpers zijn het beu: kabelsignaal is al ruim een jaar gestoord

'Wat precies de oorzaak is weten we niet', zegt Rense Rozeboom in zijn woning aan de Wierumerschouwsterweg in Adorp vanachter een kop koffie. 'Maar het duurt al langer dan een jaar.' Buurvrouw Nelleke Berends, van twee huizen verderop, knikt instemmend. 'En bellen met Ziggo heeft weinig zin', zegt ze 'Iedere keer wordt beterschap beloofd, maar er gebeurt niets.'

Balen

Volgens beiden begonnen de problemen ruim een jaar geleden. 'Soms valt de internetverbinding plotseling weg en kan ik niet meer vanuit huis werken', zegt Rozeboom. 'Of de televisie vertoont alleen maar blokbeelden. Als ik een heel weekend geen tv kan kijken begin ik wel te balen. En het wordt steeds erger.'

'Aardige mensen'

'Ik heb regelmatig gebeld met Ziggo', vervolgt hij, 'en dan krijg ik hele aardige mensen aan de telefoon die alleen maar op een heel laag niveau iets kunnen zeggen. Ze kunnen niet verder kijken dan mijn aansluiting, en dan krijg ik een onderdeeltje thuis gestuurd waar ik verder niets mee kan.'

Ik betaal €81 per maand, voor dat bedrag mag je toch wat verwachten? Nelleke Berends - Ziggo abonnee

De vraag is wat de oorzaak is van de langdurige storingen. 'Ik denk dat er iets mis is met de hoofdkabel', oppert Rozeboom. 'Dat signaal komt Adorp in en wordt vandaar verspreid naar alle abonnees. Ik denk dat daar iets is wat door weersinvloeden steeds erger wordt.'

Dit beeld krijgen Adorpers regelmatig te zien (Foto: Rense Rozeboom)

Nelleke Berends, verontwaardigd: 'Ik betaal 81 euro per maand. Voor dat bedrag mag je toch wat verwachten? Als er iets mis is met een product dat je koopt, bijvoorbeeld met dat - wijst naar een vaas op tafel - dan wordt het toch hersteld of krijg je een nieuwe? Maar Ziggo doet niets.' 'Ook al zou je maar een tientje per maand betalen'. vult Rozeboom haar aan, 'je hebt gewoon recht op een goed product.'

Handtekeningen verzamelen

Beiden staan niet alleen in hun kritiek op de kabelaar. Een oproep op Adorp.com om een gezamenlijke brief naar Ziggo te ondertekenen leverde inmiddels 73 handtekeningen op. 'Ik vind dat Ziggo moet laten weten waar we aan toe zijn,' zegt Rozeboom. 'Ze kunnen de abonnees een e-mail sturen, maar omdat je niet zeker weet of die aankomt kan het ook een gewone brief per post zijn, waarin tekst en uitleg wordt gegeven.'

Rozeboom verzamelde tot nu toe 73 steunbetuigingen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Reactie Ziggo

'Wii vinden het heel erg vervelend voor onze klanten in Adorp', reageert woordvoerder Patrice Sligter van Ziggo. 'De storingen worden veroorzaakt door schade aan de kabel onder het wegdek van de provinciale weg die door Adorp loopt. Waarschijnlijk is de schade ontstaan toen er een jaar geleden aan de weg gewerkt werd. Het oplossen ervan is een complex proces, maar er wordt hard aan gewerkt.'