Staal verwoeste Friesenbrücke wordt geveild

Het verwoeste, beweegbare deel van de brug is al jaren geleden weggehaald. Dat was na de aanvaring een hoop verwrongen staal en nauwelijks nog als brug herkenbaar. Reparatie was onmogelijk. De rest van de 335 lange brug staat er nog steeds.

Nu resteert een gapend gat, tot ergernis van vervoerder Arriva, de provincie Groningen, de deelstaatregering van Niedersachsen en iedereen die met de trein naar Duitsland wil gaan. Nog steeds is er niet begonnen met de vervanging. De brug was voor de aanvaring de langste zogeheten basculespoorbrug in Europa.

De kapot gevaren Friesenbrücke (Foto: Dennis Venema)

Deutsche Bahn zou er het liefst weer een vergelijkbare brug voor terugplaatsen, maar na protest van o nder meer de Meyer Werf in Papenburg moest de doorvaartbreedte een stuk ruimer worden dan bij de oude brug. Dat betekende het maken van een ander soort brug. Dus verandering van de plannen en daardoor veel vertraging in de besluitvorming. Het zou overigens dan wel de grootste draaibrug in Europa worden.

Prijs oud ijzer is laag

Maar eerst willen de Duitse spoorwegen af van het oude staal. Vijf secties van ieder 50 meter lang gaan in de verkoop. In totaal gaat het om 920 ton. Of ze ergens in een hoogoven verdwijnen is niet zeker. Het gaat om Duits-degelijke constructies uit het jaar 1950. Voor vele doeleinden bruikbaar. Zelfs als brug, maar dan voor kleinere overspanningen dan de Eems.

Als oud ijzer heeft het niet heel veel waarde. De prijs van een kilo oud ijzer is ongeveer 20 cent. Dat levert hooguit 185.000 euro op. En dan moeten alle kosten, zoals het vervoer en de sloop er nog van af.

Koper moet de brugdelen zelf ophalen

Voor geïnteresseerden: Deutsche Bahn wil alle vijf bruggedeelten in één keer verkopen. Dus alleen bieden op één van de delen van 50 meter is niet mogelijk. En zelf ophalen per schip. De Duitse spoorwegen wil ze dan nog wel op het schip takelen. Een andere mogelijkheid is het naar Papenburg te brengen, ook per schip, en de brugdelen daar slopen.

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Wanneer er weer een nieuwe Friesenbrücke staat, is nog steeds onduidelijk. Deutsche Bahn zelf, en de provincie Groningen gaan er nog steeds van uit dat het lint ergens in 2024 kan worden doorgeknipt. Dat is al 4 jaar later dan men in 2016 dacht.

Maar een in een rapport vorig jaar van het Bundesrechnungshof, de Duitse federale rekenkamer, wordt ook van dat scenario gehakt gemaakt. De bouw zou wel eens pas in 2030 klaar kunnen zijn, schat die instantie in. En ook nog eens tegen veel hogere kosten. Ooit begrootte men die op 30 miljoen euro. Volgens het Bundesrechnungshof hangt aan de nieuwe draaibrug nu een prijskaartje van bijna 100 miljoen euro.

