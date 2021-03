'Cryptomunten zijn na internet de volgende revolutie'

Bitcoin bestaat inmiddels twaalf jaar en onderhand zijn er meer dan tienduizend andere cryptomunten verkrijgbaar op de markt, zoals Ethereum, XRP, Binance Coin en Polkadot. In het begin werd de cryptomarkt als iets schimmigs gezien. Iets op het internet waar veelal criminelen druk mee in de weer waren om transacties onder de radar te plegen.

Geen derde partij

Dat is al lang achterhaald. Een belangrijke reden daarvoor is de techniek waarmee het hele proces bewaakt wordt. De zogeheten blockchain. Lykle de Vries van het bedrijf Blockchainrealisten in Groningen is bitcoin en blockchainkenner. ‘Het gaat erom dat alle transacties op het internet traceerbaar zijn zonder tussenkomst van een derde partij. In het huidige geldsysteem heb je altijd een bank nodig.’

Die directe traceerbaarheid is voor de mij de echte innovatie van bitcoin Lykle de Vries van Blockchainrealisten

Dat ziet De Vries als de grote winst. ‘Die directe traceerbaarheid is voor de mij de echte innovatie van bitcoin. Blockchain is transparant en daardoor kun je niks wegpoetsen. Bitcoin bestaat ruim tien jaar en het is nog steeds niet stuk. Het is heel solide ten opzichte van het huidige financiële systeem.’

Lykle de Vries, bitcoin en blockchainkenner (Foto: Pepijn van den Broeke)

Tweehonderd procent

Maarten Wiersema onderschrijft dit. Wiersema is CEO van het Groningse Coinranking. Ze ontwikkelden in 2017 een beursindex voor cryptomunten en zijn daar succesvol mee. ‘De koers stijgt al 12 jaar lang met gemiddeld tweehonderd procent per jaar. In Europa alleen al is dertig procent van het totaal aantal bitcoins dat in omloop is, in handen van grote partijen. En dat percentage groeit. Dat is positief voor de waarde.’

Scheepsobligaties via blockchain

Ondernemer Daan Ellens uit Groningen maakt sinds 2017 gebruik van blockchain technologie. Via het software platform van Bondex kunnen bedrijven en instellingen financiering ophalen zonder tussenkomst van een bank of notaris. Diverse klanten maken hier al gebruik van.

Het Groningse Shipfund geeft er scheepsobligaties uit. Tijdens het aanmaken van het account om de obligaties te verkrijgen worden zogeheten wallets aangemaakt. Dat zijn unieke adressen op het Ethereum blockchain waar Bondex gebruik van maakt. De obligaties komen in de vorm van tokens in de wallets terecht. Binnen het platform zijn alle transacties volledig geautomatiseerd.

Schulden voorkomen

De gemeente Groningen heeft recent een pilot uitgevoerd om te toetsen of met blockchaintechnologie gegevensuitwisseling mogelijk was met ketenpartners van de Groninger Kredietbank (GKB). Om in een eerder stadium zicht te krijgen op de situatie van mensen in financiële problemen. Door met veel partijen op betrouwbare wijze informatie te delen.

Schuldeisers kregen de mogelijkheid om via een blockchainapplicatie te raadplegen of hun klant bekend is bij de GKB. Hierdoor kunnen onnodige kosten voorkomen worden. Inmiddels is de pilot gestopt, omdat vanwege de nieuwe wet op de schuldhulpverlening landelijke initiatieven gestart zijn. De resultaten van de pilot worden meegenomen.

Revolutie

Wiersema ziet cryptomunten als de volgende revolutie na internet. ‘Voor internet was ik nog te jong, maar de cryptowereld gaat zoveel veranderen op termijn. De oude infrastructuur voor het versturen van waarde loopt al langer op zijn einde en tegelijkertijd werken duizenden cryptobedrijven aan een nieuwe wereld. Vroeg of laat maken we de overstap. Daar draag ik mijn steentje graag aan bij.’

Het is hem een doorn in het oog dat financiële dienstverleners daar in het huidige systeem aan verdienen. Jaarlijks sturen volgens worldbank.org vooral gastarbeiders 550 miljard dollar per jaar naar hun gezinnen en familie in lage- en middeninkomenslanden. ‘Daar wordt tien procent op ingehouden en komt op de rekening van de banken terecht. En dan duurt het vaak ook dagen voordat het geregeld is. Dat moet echt anders.’

Steeds meer grote partijen en banken hebben interesse. Die slag is in de afgelopen tien maanden gemaakt Madelon Vos, vlogger, blogger en bitcoinkenner

Vertrouwen in dollar daalt

Madelon Vos groeide op in Paterswolde en studeerde een aantal jaren in Groningen. Ze is bitcoin-analist en vlogt en blogt over cryptocurrencies. ‘De bitcoin was de afgelopen periode meer dan nodig. Het vertrouwen in de dollar daalt. En het recent doorbreken van een biljoen dollar als totale waarde van de markt is echt een mijlpaal. Steeds meer grote partijen en banken hebben interesse. Die slag is in de afgelopen tien maanden gemaakt.’

In dat licht moet de investering van anderhalf miljard dollar door Tesla ook gezien worden. De koers schommelt weliswaar, maar stijgt wel door. Dat komt door schaarste. Bedacht door het brein achter de digitale munt; Satoshi Nakamoto. Een pseudoniem en niemand weet wie het daadwerkelijk is. In 2008 is bepaald dat maximaal 20.999.999, 9769 bitcoins uitgegeven worden.

Madelon Vos, vlogger, blogger en bitcoinkenner (Foto: Eigen Foto)

De laatste in 2148

Inmiddels zijn er ruim achttien miljoen uitgegeven. Iedere tien minuten komen er nieuwe bitcoins op de markt. Ruwweg eens in de vier jaar halveert het aantal. De uitgifte van de laatste is voorzien in het jaar 2148. Van het totaal zijn overigens naar schatting al vier miljoen stuks verloren gegaan. Iedere bitcoin heeft een private key en als bijvoorbeeld harde schijven kapot gaan en er geen back-ups zijn dan kom je er nooit meer bij.

Dat overkwam James Howell uit Wales in 2013. Hij had 7500 bitcoins, maar gooide per ongeluk zijn harde schijf weg. Destijds bedroeg de waarde vier miljoen euro. Momenteel ligt de totale waarde rond de 300 miljoen euro. Nakamoto heeft naar verluidt zelf één miljoen stuks. Blockchain laat zien dat er nog nooit iets mee gedaan is. De geruchten gaan dat Nakamoto overleden is of de keys kwijt is.

Doordat de vraag steeds groter wordt dan het aanbod stijgt de koers. Schaarste zien de bitcoinkenners en analisten als een belangrijk voordeel ten opzichte van het huidige financiële systeem.

Geld bijdrukken

‘De coronacrisis kost veel geld en door de vele steunpakketten wordt geld gecreëerd. Vorig jaar is 21 procent van alle geld in Europa bijgedrukt. Daar wordt geld minder waard van. Europa stuurt aan op prijsstabiliteit met een geldontwaarding van ongeveer twee procent per jaar. De verwachting is dat dit nog erger wordt’, betoogt Vos.

Hyperinflatie

De stelling is dat het kunstmatig laag houden van de rentestanden nodig is om het huidige systeem in stand te houden. Dat maakt lenen gemakkelijker, maar het gevaar van inflatie, het minder waard worden, is groot. Bitcoin aanhangers vragen zich af hoe lang dit stand houdt en wanneer het systeem in de vorm van hyperinflatie explodeert.

Bitcoins zijn inmiddels een serieus te nemen vorm van geld. De Vries refereert aan een filmpje uit 1998 waarin niemand het nut van een mobiele telefoon in zag. En iemand de historische woorden sprak. ‘Als iemand me nodig heeft dan sturen ze maar een brief.’ Ruim twintig jaar verder en we weten wel beter. Dat voorziet hij ook met cryptomunten.

Bitcoin is in de basis een manier om betalingen mogelijk te maken zonder een bank Madelon Vos, ze heeft ruim 45.000 abonnees op YouTube

Wat ermee doen?

Wat kunnen we er dan mee? Wiersema merkt om hem heen dat Groningse ondernemers meer belangstelling krijgen. ‘Ik krijg regelmatig vragen om advies. Vastgoed is op dit moment gezien de hoge prijzen niet het eerste waar je aan denkt om geld te verdienen. Aandelenkoersen zijn hoog, dus ja waar kun je dan heen met je geld?’

Waardeopslag

Ten eerste hoeven we niet een hele bitcoin te kopen. Eentje bestaat uit honderd miljoen stukjes. De kleinste eenheid is een satoshi, uiteraard genoemd naar Nakamoto. Vos plaatst direct een waarschuwende opmerking. ‘Je moet de markt niet betreden om snel geld te verdienen. Ik zie het als waardeopslag. Bitcoin is een mooie toevoeging van vijf à tien procent aan je beleggingsportefeuille.’

Vos nogmaals. ‘Maandelijks een bedragje storten of in één keer en daar de komende vijf tot tien jaar niet meer naar kijken. Het voorkomt dat je langzaam armer wordt en dat gebeurt momenteel bij sparen.’ Dit is volgens Vos een bijvangst. ‘Bitcoin is in de basis een manier om betalingen mogelijk te maken zonder een bank. Niet om geld te verdienen.’

Maarten Wiersema, CEO Coinranking (Foto: Eigen foto)

Grote banken en analisten voorspellen dat de koers op kan lopen naar 200 à 500 duizend dollar Maarten Wiersema, CEO Coinranking

‘Grote banken en analisten voorspellen dat de koers op kan lopen naar 200 à 500 duizend dollar’, voegt Wiersema toe. ‘De groei van de belegging is over de jaren gezien stabiel. Mijn advies: investeer een klein deel van je vermogen in bitcoins om de inflatie te compenseren.’

Hoog risicoprofiel

De Vries nuanceert wel. ‘Bitcoin heeft een hoog risicoprofiel. De koers kan snel stijgen en dalen. Het is vooral interessant voor de lange termijn en je krijgt meer waarde dan je aan rente op de bank krijgt. In 2009 was één bitcoin nog niks waard en momenteel rond de veertigduizend dollar.’

Betaalmiddel

Hij is er ook van overtuigd dat bitcoin ooit een betaalmiddel wordt. ‘Thuisbezorgd heeft het al geprobeerd en in Groningen zijn ondernemers bezig geweest om met de cryptomunt gulden te betalen. Ik denk ook dat Musk erin gestapt is om in de toekomst bitcoin als betaalmiddel te accepteren.’

Dus wie weet en rekenen we de boodschappen op termijn niet meer af in euro’s, maar in satoshi’s.