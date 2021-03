Alex Vissering maakt na acht jaar weer soloplaat

‘Ik kreeg vaak de vraag wanneer er een nieuwe plaat van mij zou komen,’ vertelt Alex Vissering in studio Het Atelier in Weiteveen. ‘Door de coronatijd heb ik nu veel minder te doen en maakte ik een paar liedjes. Behalve voor de Troebadoers was me dat jaren niet gelukt en toen dacht ik ach, laat ik een nieuwe cd opnemen.’

De laatste soloplaat van de bard uit Ter Apel, Gelukkig in de regen, dateert van 2013.

Troebadoers doen ook mee

Inmiddels is de basis van een aantal liedjes al opgenomen. Zijn zoon Jaap speelt daarbij op drums en de van Melrose bekende gitarist Rowdy Prins zorgt voor de gitaarpartijen. Ook pedalsteel-gitarist Anne Doedens zal op de nieuwe Vissering te horen zijn, evenals de twee overige Troebadoers.

‘Ik wist al een tijdje dat hij ermee bezig was’, vertelt Jan Henk de Groot, nadat hij een koortje heeft ingezongen in de studio. ‘Gelukkig is het nu zover. Ik denk dat dit zijn beste plaat wordt. Ik ben hartstikke ‘groots’ dat ik er aan mee mag doen.’

Gastrol voor Carel Kraayenhof

Opmerkelijk is ook de bijdrage van Carel Kraayenhof. De bandoneonist werd in 2002 op slag beroemd toen koningin Máxima een traan liet bij Kraayenhofs vertolking van Adiós Nonino.

‘Door de corona wandel ik tegenwoordig veel,’ vertelt Vissering er over. ‘Daar had ik een lied over geschreven en ik vond dat daarin plek was voor de bandoneon. Ik heb Kraayenhof benaderd en hij vond het een leuk idee.’

Binnenkort verwacht Vissering de bijdrage van Kraayenhof per mail te ontvangen.

Het klikte

De nieuwe plaat van Alex Vissering wordt geproduceerd door Frank Völlink uit Musselkanaal. Völlink is onder meer bassist in de jazzband Tristan en kent Vissering al jaren.

‘Alex speelde vroeger in het bandje van mijn zus en als kleine jongen mocht ik wel eens mee drummen. Ik keek vreselijk tegen die jongens op. Een tijdje geleden kwamen we elkaar in Ter Apel weer tegen en het bleek goed te klikken’, vertelt hij.

Vote them out van Willie Nelson

Het nieuwe album van Alex Vissering verschijnt na de zomer, maar voor die tijd komen er een aantal singles uit.

De eerste zelfs al volgende week. Stem ze vot heet dat liedje en is een vertaling van Vote them out van Willie Nelson. Het lied met Carel Kraayenhof staat daarna op stapel.