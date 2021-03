Blessures bij FC Groningen nemen toe in aanloop naar wedstrijd tegen Ajax

Trainer Danny Buijs zag afgelopen week Ahmed El Messaoudi terugkeren bij de groepstraining van de Trots van het Noorden. De aanvallende middenvelder is waarschijnlijk ook direct inzetbaar voor de wedstrijd tegen Ajax, maar daar wordt zaterdag definitief een besluit over genomen door de medische staf. El Messaoudi zou dan in Amsterdam zo’n twintig minuten kunnen spelen.

Tik op enkel

Het is een klein lichtpuntje in de blessurecarrousel van FC Groningen, want Gabriel Gudmundsson, Azor Matusiwa, Arjen Robben en Jørgen Strand Larsen zijn allen niet inzetbaar tegen de landkampioen komende zondag. ‘Er zitten wel een paar kwalitatief goede spelers bij’, zegt Buijs met een kwinkslag over de afwezigen.

Strand Larsen moest zich afgelopen week in de rust laten vervangen nadat hij een tik op zijn enkel kreeg. Het is nog niet te zeggen hoe lang FC Groningen hem moet missen. Azor Matusiwa heeft ook al geruime tijd last van zijn enkel. Zijn terugkeer gaat waarschijnlijk ook nog enkele weken duren. Dat Gudmundsson voor de tweede week op rij afwezig is, is tevens een teleurstelling.

Spanningsveld

‘Het is niet zo dat hij er zes weken uit is’, zegt Buijs over de opkomende vleugelverdediger, die last van zijn hamstring heeft. ‘Het is niet zeker of het komt door de tik die hij erop heeft gehad of dat het later in een momentje is gebeurd. Hij is niet topfit en het gaat om dezelfde regio waar hij eerder last van had, dus hij kan zondag niet spelen. Misschien is hij er volgende week weer bij, maar voor hetzelfde geld nog niet.’

De Zweed traint momenteel wel op het veld waar hij een individueel programma afwerkt. ‘Je moet de grens opzoeken om iemand sterker te maken, maar je wilt ook niet te grote risico’s nemen waardoor je jezelf in de problemen brengt’, zegt Buijs over de keuzes waar de medische staf mee te maken heeft. ‘Dat is een spanningsveld. Je hebt ook de blessures die voortkomen uit een schop, zoals bij Matusiwa en Strand Larsen. Azor is een behoorlijke tegenvaller als je kijkt naar de situatie zoals die in het begin werd geschetst.’

Hoog niveau

Door het wegvallen van Strand Larsen kan Paulos Abraham zich opmaken voor zijn eerste basisplaats dit seizoen. De matchwinner van vorige week is nog niet in staat om een hele wedstrijd te spelen en zal waarschijnlijk in de tweede helft vervangen worden door Patrick Joosten.

Om tegen Ajax een resultaat te halen moet FC Groningen een heel hoog niveau bereiken volgens de oefenmeester en tevens wat geluk hebben. ‘We moeten proberen om zo min mogelijk kansen weg te geven en zelf op zoek gaan naar aanvallende momenten. Dan moet je die nog eens benutten. Verdedigend moet het goed staan zodat we weinig weggeven. Ajax mist wel eens een kans, maar ze zullen geen zeven kansen missen.’

FC Groningen reist morgen al af richting Amsterdam, aangezien de wedstrijd zondagmiddag om 12.15 uur begint.