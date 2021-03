Wordt Nanneke Jager de Sociaal Werker van het jaar?

Jager werkt als sociaal werker bij het wijkteam Vinkhuizen van WIJ Groningen en is daarnaast actief bij Vrouwencentrum Jasmijn. Ze heeft wel een vermoeden waarom ze is voorgedragen door haar collega's daar: 'Ik zit al veertig jaar in het sociaal werk en heb veel ervaring bij verschillende werkgevers. Dat kan ik bij mijn huidige werkgevers mooi bundelen. Ik kan verder snel schakelen, goed luisteren en heb een groot netwerk.'

Maar, stelt ze ook: 'Ik ben maar een radertje in het geheel, we doen het met zijn allen. We helpen elkaar en inspireren elkaar. We zijn echt een team, zowel bij WIJ als bij Jasmijn.'

Contact leggen is belangrijk

'Ik probeer ervoor te zorgen dat mensen niet diep in de problemen komen. Ik zit in de wijk, organiseer dingen, kom mensen tegen. Ik probeer aan te voelen of ik met bepaalde mensen moet doorpraten. Komt het allemaal wel goed met de financiën? Of met de omgang met de kinderen? Noem maar op.'

Goed luisteren is belangrijk. 'En mensen zéggen pas wat als je contact maakt', weet Jager. 'Dan voelen ze: o, zij is echt geïnteresseerd en heeft respect voor mij. En niet iemand die zegt: je moet dit en je moet dat. Op die manier kun je de meeste mensen snel helpen', is haar ervaring.

Verkiezingscampagne

In de finale van 'Sociaal Werker 2021' neemt Jager het op tegen twee andere kandidaten. Binnenkort start ze een heuse verkiezingscampagne. 'Ik ga ook een promotiefilmpje opnemen. Daarna kunnen mensen op mij stemmen (van 5 april tot 15 mei, red.).'

De winnaar wordt bekendgemaakt op 26 mei.

Bekijk hieronder het gesprek met Nanneke Jager in Noord Vandaag: