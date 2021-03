Zorgen om rietproef in Lauwersmeergebied blijven

De gedeputeerde bezocht met de vakantieparken Suyderoogh en Esonstad en het akkerbouwbedrijf Arends in Warfstermolen. De zorgen over de proef zijn allerminst verdwenen.

Weerstand tegen proef

Tijdens de rietproef wordt het waterpeil van het Lauwersmeer gedurende zes weken (tussen 15 februari en 1 april) met veertig centimeter verhoogd. Door de verhoging van het peil moeten bomen en planten afsterven en moet riet weer de kans krijgen om aan te groeien. Onder meer bijzondere rietvogels moeten daarvan profiteren doordat hun leefgebied groter wordt.

Tegen de proef bestaat veel weerstand van ondernemers en bewoners van het Lauwersmeergebied. Zij vrezen schade aan hun eigendommen en percelen. Boeren vrezen verzilting van hun landbouwgrond, waardoor gewassen minder groeien, de oogst tegenvalt en de inkomsten teruglopen.

'Proef is grote vergissing'

Nu de proef bezig is, maken ondernemers zich nog steeds zorgen. Bij Esonstad bijvoorbeeld is het door de hogere waterstand voor schepen lastiger om aan te leggen en ook akkerbouwer Sigrid Arends sprak tegenover Staghouwer nogmaals haar zorgen uit.

‘De rietproef is een grote vergissing. Het zorgt voor onzekerheid en schade aan onze bedrijven’, zegt Arends, die wil dat het bij een eenmalige proef blijft. Staghouwer: ‘Ik begrijp de zorgen en daarom is het belangrijk dat ik ter plaatsen zie wat de proef doet. Het is een afweging tussen economische en natuurbelangen. Dat blijft een lastig verhaal. Ik ga kijken wat we kunnen verbeteren en ik blijf met de betrokkenen in het gebied in gesprek.’

Proef uitgesteld door nat voorjaar

Vorig jaar spanden tegenstanders een rechtszaak aan om de proef te voorkomen, maar de rechter besliste in het voordeel van de provincies Groningen en Fryslân. Volgens de rechter waren er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen om de proef veilig en verantwoord te laten doorgaan.

Tot uitvoering van proef kwam het echter niet in 2020. Vanwege het aanhoudende slechte weer in het voorjaar besloten de provincies de proef met een jaar uit te stellen. Dit jaar werd vanaf 1 februari het waterpeil geleidelijk aan verhoogd en op 15 februari was de gewenste verhoging van veertig centimeter bereikt. De proef duurt tot 1 april omdat dan het broedseizoen begint. Dan wordt ook het waterpeil weer verlaagd naar het oorspronkelijke peil.

Lees ook:

- Tegenstanders rietproef Lauwersmeer geven verzet niet op

- Maandag starten voorbereidingen rietproef Lauwersmeer na uitstel

- Rietproef Lauwersmeer uitgesteld tot volgend jaar (2020)