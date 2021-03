Pijn Matusiwa moet minder worden voordat hij weer aan voetballen kan denken

Voor de winterstop raakte de 22-jarige verdedigende middenvelder geblesseerd aan zijn hamstring. Daardoor miste Matusiwa de laatste twee wedstrijden van 2020, terwijl hij daarvoor elke wedstrijd de volledige negentig minuten speelde. Hij werd geroemd en was misschien wel de belangrijke speler van het elftal van Danny Buijs.

Door de enkel

Tegen Willem II (2-3) en FC Twente (2-2) worden de minuten van de middenvelder opgebouwd en de bedoeling is dat hij tegen Vitesse (1-0) voor het eerst weer een volledige wedstrijd gaat spelen. Zo’n tien minuten voor tijd gaat het echter weer mis. Matusiwa gaat die 23ste januari door zijn enkel en staat sindsdien langs de kant.

De aanvoerder van FC Groningen staat inmiddels weer op het veld, maar hij durft nog niet te zeggen wanneer hij weer een wedstrijd kan spelen. ‘Ik wil natuurlijk zo snel mogelijk weer bij de groep komen, maar zolang ik nog geen honderd procent ben, is dat niet slim.’

Matusiwa probeert met een uiterste inspanning Vitesse-speler Dasa de voet dwars te zetten (Foto: Orange Pictures)

Op de weg terug

‘Ik heb nog steeds last van mijn enkel, maar het gaat de goede kant op’, zegt Matusiwa na zijn individuele training van vrijdagochtend. Samen met Gabriel Gudmundsson is hij aan het werk geweest met de fysiotherapeut, terwijl de groep op een steenworpafstand aan het trainen is.

‘Ik ben heel veel binnen geweest de afgelopen tijd, dus het is een goed teken dat ik weer op het veld sta’, vertelt de aanvoerder van FC Groningen over zijn herstel.

Nog niet pijnvrij

‘Op dit moment kan ik nog niet zeggen hoever ik precies ben. Ik moet eerst weer pijnvrij, of zo goed als pijnvrij, kunnen spelen. Zover ben ik nu nog niet. Nu kan ik al wel wat dingen op het veld doen en die pijn valt dan te handelen. Dat kon ik een paar weken geleden nog niet, dus dat is een goed teken. De enkel is dus herstellende. De pijn moet nog wel minder worden, wil ik weer kunnen aansluiten bij de groep en kunnen toeleven naar wedstrijden.’

Inmiddels heeft Matusiwa zijn situatie geaccepteerd en richt hij zich ‘gewoon’ op zijn herstel. ‘Het is natuurlijk lastig en ook wel een mentaal dingetje. Ik heb wel eens gepiekerd, maar dat helpt niet. Nu ga ik gewoon vol voor mijn herstel en accepteer ik de situatie zoals die is. Ik geloof wat dat betreft ook dat alles gebeurd met een reden. Ik heb de knop omgezet en laat het op me afkomen.’

Hoop op transfer

Wat die reden voor deze blessure is, durft Matusiwa nog niet te zeggen. ‘Dat is nu natuurlijk lastig om te zeggen, maar ik heb vorig jaar een akkefietje met Mark-Jan Fledderus gehad bijvoorbeeld.’

De middenvelder aasde afgelopen zomer op een vertrek en kwam toen in botsing met de technische man van FC Groningen die hem niet wilde laten gaan. ‘Nu gaat er misschien wel een mooiere transfer komen, vandaar dat ik ook geloof dat het toen met een reden gebeurde’, zegt Matusiwa.

Naar boven kijken

Sinds Matusiwa uitviel, verloor FC Groningen slechts twee wedstrijden. Tegen Vitesse en tegen Heracles werden geen punten gepakt.

‘Ik ben erg trots op de jongens. Op dit moment word ik gewoon niet gemist in het elftal. Het team doet het heel goed. Ik hoop dat het zo door blijft gaan. Dat we play-offs gaan spelen of misschien wel direct Europees voetbal gaan halen. We staan er heel goed voor. Ik vind persoonlijk ook dat je altijd naar boven moet kijken.’

Nerveus op de bank

De thuiswedstrijden van FC Groningen kijkt de aanvoerder in het stadion, maar tijdens uitwedstrijden zit hij thuis, zenuwachtig op de bank. Zo ook komende zondag tegen Ajax.

‘Ik ben echt meer gespannen dan anders. Het is een cliché, maar het is echt zo. Wanneer je op het veld staat, kan je het nog neerzetten, maar thuis ben je echt afhankelijk. Je hebt er geen invloed op. Ik begin de mensen van buitenaf ook steeds meer te begrijpen’, zegt Matusiwa.

‘Je ziet heel veel dingen als je op televisie kijkt. Veel meer dan als je zelf in het veld staat. Ik ben wel een rustige kijker, maar af en toe denk je van: Kom op! Of: Even aanpakken die gasten! Zelf ben ik natuurlijk ook zo’n speler.’

Goede kans tegen Ajax

En komend weekend heeft FC Groningen volgens Matusiwa ook gewoon een kans tegen Ajax. 'We hebben het hier ook laten zien', zegt de middenvelder resoluut.

'Vorig jaar tot aan de rode kaart hebben we het in de ArenA ook laten zien, maar dat was het kantelpunt. Het is tegen Ajax natuurlijk wel gewoon moeilijk.'

