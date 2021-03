Opnieuw bijdrage voor Troefmarkt Woldendorp: 'We missen nog zo'n 50.000 euro'

'De buurtsuper gaat sluiten en dat hebben we eerder meegemaakt hier in het dorp. Toen heeft het pand drie of vier jaar leeggestaan. Dat willen we niet weer', zegt voorzitter Theo Nijland van Stichting Leefbaar Woldendorp. De stichting is in het leven geroepen om het pand te behouden, maar met een hedendaagse functie. Aan het dorpshuis wordt een serre gebouwd, de buurtsuper blijft behouden en het pand wordt onder andere duurzamer gemaakt door het plaatsen van zonnecollectoren.

'Zo hebben we een plan van 430.000 euro liggen', aldus Nijland, die ziet dat het einddoel met de bijdrage van het Waddenfonds weer een stap dichter bij komt. 'We hebben al flink wat financiële toezeggingen gehad. Vanuit de gemeente bij elkaar zo'n 110.000 euro en vanuit de provincie ruim 90.000 euro.'

Ook zit er nog een aantal subsidies in het vat, waaronder uit het Scholten Kamminga Fonds. 'Ik denk dat we nog zo'n 50.000 tot 60.000 euro missen.'

Naast de stichting is er ook een corporatie opgericht in het dorp. De vrijwilligers binnen dit initiatief bestieren straks de supermarkt. Stichting-secretaris Pauline Bouma: 'Dagbesteding Wilhelmina heeft dat tien jaar gedaan, maar dat was niet makkelijk, omdat je een zorginstelling bent en geen supermarktonderneming. Gelukkig gaan vrijwilligers van de corporatie het nu met elkaar door.'

'De buurtsuper heeft een belangrijke functie in zo'n klein dorp. In Sauwerd en Oostwold werken ze ook met een corporaties en daar hebben we gezien dat het kan. De dagbesteding blijft overigens wel de hele week een bijdrage leven aan de supermarkt.'

Het streven is om binnen vier tot zes maanden een vernieuwde winkel te hebben. Daarna volgt de uitbreiding van het huidige dorpshuis. Als het geld dan binnen is tenminste. 'We zijn bezig om het pand te kopen', vertelt Nijland over de huidige stand van zaken. 'De prijs en voorwaarden zijn we over uit. Voorwaarde is dat zowel de stichting als de corporatie de financiën rond moeten hebben. Zoals het nu lijkt gaat het de goede kant op.'

