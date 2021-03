Vogelkijkhut Polder Breebaart met de rolstoel te bereiken: 'Iedereen moet kunnen genieten'

'Er is een gat door de dijk gemaakt en er is een prachtig mooi cementpad aangelegd. We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten', vertelt de vogelaar, uitkijkend over de polder. Qua vogels is dit een ultieme plek. Straks krijgen we weer de trek naar het noorden en zie je weer allerlei vogels.'

Polder Breebaart is volgens De Vries 'uniek'. 'Het gebied staat in verbinding met de Dollard. Bij hoogwater komt er 40 centimeter vanuit de Dollard de polder ingestroomd. En met afgaand tij gaat het er weer uit. Het is een binnendijks kweldergebied. Dat trekt allerlei vogels, zoals strandlopers, ganzen, roofvogels en bruin kiekendieven.'

Visarenden op bezoek

Een tijdje geleden waren er zelfs drie visarenden te zien. Drie weken lang vertoefden zij in het gebied. De Vries begint te glunderen bij de herinnering aan het bezoekje. 'Ik heb gezien dat ze met de klauwen een vis uit het water haalde. Dat had ik op films gezien, maar nog nooit in het echt. Dat is een fantastisch iets.'

De vogelkijkhut is te bereiken door vanaf Termunten de Dallingeweersterweg te volgen. Parkeren kan vervolgens bij het bezoekerscentrum. De hut is vanaf daar op loopafstand.

Bekijk hier de rolstoekvriendelijke route naar de vogelkijkhut