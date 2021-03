FVD bezoekt Appingedam: 'Aardbevingsproblematiek is toeslagenaffaire 2.0'

Vanuit het publiek kregen Baudet en diens partijgenoten onder andere vragen over landbouw en 'het verzonnen stikstofprobleem' en de aardbevingsproblematiek in onze provincie. Over laatstgenoemde heeft de partij volgens Baudet 'ontzettend veel lawaai gemaakt'. 'Het is de toeslagenaffaire 2.0 wat hier gebeurt. Een grof schandaal.'

Forum voor Democratie (FVD) ziet er niets in om te stoppen met de gaswinning, maar ziet vooral de oplossing in de compensatie. 'We hebben nog voor 400 a 500 miljard kuub aan gas onder de grond en dat heeft Nederland nodig. Het is een enorme bron van welvaart.

Aandeel in de NAM voor Groningers

'Als je de tienduizend of twintigduizend mensen die echt last of schade heeft van de gaswinning ruimschoots compenseert en misschien een aantal aandelen in de NAM geeft om zo mee te profiteren, dan zul je zien dat ontzettend veel leed, miskenning en verdriet wordt weggenomen.'

Onrust binnen Groningse Statenfractie

Momenteel bezit Forum voor Democratie twee zetels in Provinciale Staten. Dat waren er oorspronkelijk vijf. Baudet ziet het weggaan van drie Statenleden als de gevolgen van de groei van de partij. 'Er is rust. Het is zo rustig dat er een paar weg zijn', zegt de partijleider lachend. 'Als je een revolutionair persoon bent zoals ik, dan kom je veel mensen tegen die het te heet wordt onder de voeten. Het hele systeem is bezig met een afweerreactie, want we dringen het systeem in en gaan het veranderen. Dan komt er druk op mensen te staan, die dat niet aankunnen. We hebben allerlei mensen leren kennen en hebben nu gezien wie uit het goede hout zijn gesneden. Dus we zijn nu waterdicht, dat was nog niet zo.'

Daarnaast benadrukt Baudet dat de invloed van het provinciale bestuur niet de belangrijkste zaak is momenteel. 'Zeker niet als je niet tot de coalitie behoort. Wij willen de politiek fundamenteel veranderen en daarvoor moet je uiteindelijk in Den Haag zijn. Daarom zijn de komende verkiezingen waar het om gaat.'

Partij roept op geen mondkapjes te dragen

Een van de speerpunten van FVD is het verzet tegen de coronamaatregelen. In Appingedam werd opgeroepen om geen mondkapje te dragen. Als mogelijkheid tot opstand noemt FVD'er Ralf Dekker 'het niet opzetten van een mondkapje als je de Albert Heijn inloopt. Moed is besmettelijk. Ik doe het zelf ook en ben er twee keer op aangesproken. Mensen kijken wat, verder niets.'

Het Openbaar Ministerie heeft de politie gevraagd te onderzoeken of Baudet de coronaregels heeft overtreden bij een bezoek aan Urk, eerder deze maand. In Appingedam nam de partij wel maatregelen om afstand te kunnen houden. Zo stonden er stippen op de grond waar publiek moest staan, kon publiek vragen stellen via een microfoon op een stok en was er een spatscherm om met Baudet op de foto te kunnen.

Bekijk hier het gesprek van RTV Noord met Thierry Baudet over de aardbevingen en de onrust in de provinciale fractie van de partij.

Lees ook:

- Alles over de Tweede Kamerverkiezingen