Expeditie 1,5 Meter: Issiaga duikt het ijskoude water in voor zijn geboortedorp

Issiaga Soumah duikt het ijskoude water van de Piccardhofplas in, om geld in te zamelen voor zijn geboortedorp Bakia in Guinee. Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher zocht de duiker op vlak voor hij het ijskoude water in gaat duiken.

Soumah woont sinds 2014 in Groningen en geeft Afrikaanse dans- en djembé-workshops op scholen, kinderdagverblijven en bij evenementen. Zo heeft hij in Groningen al vele kinderen blij gemaakt en nu wil hij ook wat doen voor de kinderen in zijn geboortedorp. De opbrengst van de ludieke actie gaat naar stichting Bakiadi, deze stichting wil perspectief bieden aan alle generaties van het dorp Bakia.

