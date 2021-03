Hamming over 'antieke' zege bij Ajax: 'Ik heb mijn goal moeten googelen'

Het is 3 mei 1994. FC Groningen vreest voor de nacompetitie met nog twee duels te gaan. Op de slotdag komt Vitesse naar Groningen. Maar vandaag is Ajax de tegenstander.

'Het ging er nog om voor ons, omdat we er nog in moesten blijven en volgens mij hadden zij best wel een aardige opstelling staan', weet Hamming nog. 'Ze waren de week ervoor kampioen geworden. Ik had in mijn hoofd dat ze misschien wel met het tweede team speelden, maar dat was niet het geval.'

Zo stonden onder andere Frank de Boer, Danny Blind, Stefan Pettersson, Jari Litmanen en Marc Overmars aan de aftrap.

Supersub

Harris Huizingh straft na bijna een half uur spelen een foutje in de Ajax-defensie af: 0-1. Hamming zit dan nog op de bank. In de rust valt hij in. Zeventien minuten later is het raak als hij na de bal over de uitgekomen doelman Stanley Menzo wipt.

Ik wist niet eens meer hoe ik scoorde tot ik de beelden zag Ronald Hamming

'Het staat telkens op Teletekst dat de laatste overwinning van FC Groningen bij Ajax was in 1994 met doelpuntenmakers Huizingh en Hamming. Het is wel leuk dat het telkens terug komt, echte Groningen-supporters die de club volgens hebben het er nog over. Maar ik wist niet eens meer hoe ik scoorde tot ik de beelden zag. Ik heb daarna best nog wel wat doelpunten gemaakt bij Fortuna en de het ene moment blijft je beter bij dat het andere.'

Ronald Hamming wipt de bal over de uitgekomen Stanley Menzo heen (Foto: Youtube)

Dat Hamming na de 0-2 nogmaals de hoofdrol opeiste, was ook een herinnering die pas weer boven kwam drijven bij het terugkijken van de samenvatting. Hij ontsnapt, gaat om Menzo heen, maar wordt neergehaald: strafschop. Ulrich Wilson schiet vanaf elf meter naast, maar de winst komt niet in gevaar. Een week later is de 0-0 tegen Vitesse voldoende om nacompetitie op het nippertje te ontlopen.

Rijschoolhouder

Anno 2021 heeft Hamming (48), inmiddels rijschoolhouder, al een tijdje de voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. Na zijn laatste profperiode bij Veendam speelde hij nog een paar jaar bij Achilles 1894 in Assen. Daarna was het klaar en is hij vooral te vinden langs de lijn bij zoon of bij de volleybalwedstrijden van zijn dochter.

De play-offs zitten er sowieso in en je weet daarin nooit hoe het loopt Ronald Hamming - voormalig spits FC Groningen

Maar volgen doet hij de FC nog wel. 'Als klein jongetje ging ik vanuit mijn woonplaats Zeegse met de bus naar Groningen om in het stadion aan de Zaagmuldersweg de wedstrijden te kijken. Als je daar dan zelf mag voetballen, al was het niet de beste tijd voor mij, dan is dat hartstikke mooi. Bij Fortuna heb ik een veel betere periode gehad, dus Groningen en Fortuna zijn de tweede clubs waarmee ik het meeste heb.'

'Ik vind het leuk dat zowel Groningen als Fortuna het goed doet'

'Ik kijk altijd als eerste wat eerst wat Fortuna en Groningen hebben gedaan. Ik vind het leuk dat ze het allebei hartstikke goed doen. Helaas is Veendam er niet meer.'

Hamming is verbaasd over de prestaties 'zijn' cluppies. Hij had voor de FC getekend voor een plekje in de middenmoot. 'Vooraf hoop je dat Robben een boost geeft en het nog op zijn heupen krijgt. Dat ze het nu zo goed doen, is erg knap. De play-offs zitten er sowieso in en je weet daarin nooit hoe het loopt.'

Wat wordt het zondag?

En zondag? Welke stand staat er volgens Hamming op het scorebord na negentig minuten? 'Helaas 2-0 voor Ajax. Maar ik hoop natuurlijk van niet.'

Bekijk hier de samenvatting van Ajax-FC Groningen van 3 mei 1994

Lees ook:

- Blessures bij FC Groningen nemen toe in aanloop naar wedstrijd tegen Ajax