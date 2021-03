Rood zandpad in Stad vraagt aandacht voor slachtoffers mensenhandel (update)

Het rood kleuren van de route naar de straat waar raamprostitutie wordt bedreven, gebeurt in samenwerking met International Justice Mission (IJM), Terwille en het Leger des Heils.

'Moderne vorm van slavernij'

De dag waarop de actie plaatsvindt is niet toevallig gekozen: 8 maart is namelijk internationale vrouwendag. 'Voor ons hét moment om op te komen voor de positie van kwetsbare vrouwen in de prostitutie. Wat ons betreft is deze moderne vorm van slavernij binnenkort verleden tijd.'

Het rood in dit zand is een kleur waar je niet omheen kunt. Wij ondersteunen deze actie van harte Harmina Pieterson - Leger des Heils

Door het zandpad bij het Stadhuis te laten beginnen, willen de organisaties laten zien dat 'de politiek haar ogen niet moet sluiten voor deze slachtoffers.'

'Positie prostituees verbeterd'

Volgens raamexploitant Roelof van der Wijk is de positie van vrouwen in de prostitutie door de jaren heen 'flink' verbeterd. ‘Wij zijn nu een van de meest gecontroleerde sectoren van Nederland. De dames hebben een vergunningsplicht en moeten zich inschrijven bij de gemeente Groningen. Als een dame mij belt voor een kamer, krijgt ze een formulier in haar eigen taal waarop staat dat ze de intake bij de gemeente moet doen. Het verloopt allemaal heel netjes.’

Nog steeds kan er sprake zijn van mensenhandel, zegt Van der Wijk, maar dat gebeurt volgens hem voornamelijk in de illegale prostitutie. ‘Ik heb in het verleden veelvoudig aangifte gedaan omdat ik daar het vermoeden van had. De signalen zijn vaak hetzelfde: als dames niet naar buiten mogen en weinig vrijheden hebben, is er iets mis.’

Rood als teken van strijdlust

De kleur rood is volgens Harmina Pieterson van het Leger des Heils ook niet zomaar gekozen. 'Het rood in dit zand is een kleur waar je niet omheen kunt. Als Leger des Heils ondersteunen we deze actie van harte doordat we onze ogen niet willen sluiten voor het onrecht dat mensenhandel aanricht in de levens van mensen. Rood is ook een vurige kleur, waar strijdlust vanuit gaat. Als Leger des Heils zullen we blijven strijden tegen dit onrecht en opkomen voor de overlevers die dit overkomt.'

Anja van Aken, medewerker bij de uitstapprogramma’s bij Terwille, zegt dat het voor de slachtoffers van mensenhandel soms 'erg moeilijk en beangstigend is om hiervan los te komen.'

Nieuwe wet voor hoge straffen

De Eerste Kamer bespreekt binnenkort een wetsvoorstel van de ChristenUnie, PvdA, SP en het CDA over het thema. Daarmee kunnen klanten van prostituees, waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van mensenhandel, een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een zware geldboete krijgen.

Initiatiefnemers van de actie bezig met het maken van een spoor rood zand op de Vismarkt richting de Nieuwstad (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Dit bericht is bijgewerkt met een reactie van raamexploitant Roelof van der Wijk.

