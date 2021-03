Warming-up: Ajax - FC Groningen

Remco Balk, inmiddels uitkomend voor Utrecht, was in de thuiswedstrijd nog de gebraden haan voor de FC. (Foto: OrangePictures)

Spits Jørgen Strand Larsen heeft zich afgelopen week aangesloten bij de geblesseerde spelers van FC Groningen. De Noor kreeg tegen Fortuna Sittard een tik op zijn enkel en is er sowieso vanmiddag niet bij in Amsterdam.

Dat is een flinke aderlating voor Danny Buijs, die wederom niet de beschikking heeft over één van zijn betere spelers. Na aanvoerder Azor Matusiwa, Gabriel Gudmundsson en uiteraard Arjen Robben is het de zoveelste tegenvaller als het gaat over de inzetbaarheid van bepalende spelers bij de Trots van het Noorden.

Toch heeft de afwezigheid van deze steunpilaren nog geen punten gekost en dat is knap. Buijs vindt continu weer een oplossing voor de personele problemen waar hij mee heeft te kampen. Zo stond Mo El Hankouri vorige week ineens linksback, terwijl hij zijn naam normaal terugvindt bij de aanvallende spelers.

De vorm: FC Groningen

De ploeg staat al tijden op een hele knappe zesde plaats in de eredivisie. Doordat Ajax in de beker Heerenveen uitschakelde is plek acht genoeg voor een plek in de play-offs. Fortuna Sittard staat momenteel op de negende plaats, met een verschil van elf punten ten opzichte van FC Groningen.

Toch wil Danny Buijs nog niet vooruit lopen op eventuele deelname aan het toetje van de competitie, want de oefenmeester heeft de doelstelling uitgesproken om eerst vijftig punten te behalen. Iets wat een formaliteit lijkt op dit moment. Afgelopen week werd dus met 1-0 van Fortuna Sittard gewonnen en zo blijft FC Groningen gewoon de punten pakken. Na Ajax heeft de ploeg tevens de minst gepasseerde verdediging.

De vorm: Ajax

De Amsterdammers doen het momenteel uitstekend. De ploeg van Erik ten Hag staat op de eerste plaats in de competitie, staat in de bekerfinale en is bovendien nog actief op de Europese velden. Afgelopen weekend pakte Ajax op de valreep nog een punt in de topper tegen PSV door een benutte penalty van voormalig FC Groningen-speler Dusan Tadic. Daarmee is het gat op de achtervolgers uit Eindhoven opgelopen tot zes punten. Ajax heeft daarnaast een veel beter doelsaldo.

Waar moeten we op letten?

Aanwinst Paulos Abraham maakt vanmiddag voor het eerst zijn opwachting in de basis van FC Groningen. De 18-jarige Zweed maakte vorige week tegen Fortuna Sittard indruk met twee mooie treffers en werd daarmee matchwinner. Dat zijn tweede doelpunt werd afgekeurd deed niks af aan de schoonheid van die goal. Vanmiddag mag Abraham dus voor het eerst vanaf de aftrap zijn kunsten vertonen.

Historie

FC Groningen kwam in eredivisieverband 41 keer op bezoek in Amsterdam. De Amsterdammers wonnen maar liefst 32 keer. Zeven keer werd het gelijk en slechts twee keer nam FC Groningen de volle buit mee terug naar Groningen.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. Ajax – FC Groningen begint om 12.15 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 12.00 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Azor Matusiwa, Jørgen Strand Larsen en Gabriel Gudmundsson zijn vanwege blessures niet inzetbaar. Ahmed El Messaoudi keert waarschijnlijk terug in de selectie en zou dan zo’n twintig minuten in actie kunnen komen.

Vermoedelijke opstelling

Padt, Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Dankerlui, Daniël van Kaam, Lundqvist, Abraham, Suslov, El Hankouri en Da Cruz.