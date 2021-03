Partijen voeren creatief campagne in coronatijd: 'Het is een soort estafette'

Bij de ChristenUnie zijn ze er zaterdagochtend vroeg bij. Kandidaat-Kamerlid Stieneke van der Graaf stapt samen met wethouder Inge Jongman op de fiets. Ze nemen een estafettekoker mee, die gevuld is met boodschappen uit de regio.

Het idee van de regiorace is dat het een soort estafette is Stieneke van der Graaf - ChristenUnie

'Het idee van de regiorace is dat het een soort estafette is', zegt Van der Graaf. 'Vanuit het hele land stappen partijgenoten op de fiets om hun wensen uit de regio over te brengen. Dat gebeurt in etappes, waarna alle ideeën op het partijbureau in Amersfoort in ontvangst worden genomen. Dat is ook de woonplaats van onze lijsttrekker Gert-Jan Segers.'

Van der Graaf en Jongman vertrekken vanaf het Martinikerkhof in Groningen om te koersen naar Hoogkerk. Daar wordt het stokje letterlijk doorgegeven. De boodschap uit de regio richt zich onder meer op duurzaamheid en waterstof. Opvallend is dat de Lelylijn op de lijst ontbreekt. 'Ja, maar die willen we wél', zegt ze snel.

Draaiorgelmuziek

De SP in Stadskanaal pakt het anders aan. Draaiorgelman Joris ten Have is van stal gehaald en trakteert de bewoners van woonzorgcentrum Maarsheerd op een uurtje draaiorgelmuziek. 'Ze vonden het geweldig', laat Machteld Luijken via social media weten. De Partij van de Arbeid gaat met de Groninger kandidaten naar de Graanrepubliek. Nummer drie Henk Nijboer en nummer veertien Julian Bushoff gaan flyeren in dorpen als Bad Nieuweschans en Drieborg.

We zijn een kleine partij en vanwege de coronasituatie is het moeilijk in beeld te komen, maar de laatste tijd gaat het heel goed Marleen Ramaker - Volt

Nieuwkomer Volt hoopt een plekje te bemachtigen tussen al dat verkiezingsgeweld. De Groningse Marleen Ramaker, nummer 12 op de lijst van Volt, fietst met partijgenoot Sander Grootemarsink door de stad Groningen en plakt als het even kan een poster op de daarvoor bestemde plekken. Een grote poster van concurrente Lillianne Ploumen of niet, de paarse poster van Volt wordt er vakkundig overheen geplakt.

Volt op campagne in Stad. (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

'Enthousiasme neemt toe'

'We zijn een kleine partij en vanwege de coronasituatie is het moeilijk in beeld te komen, maar de laatste tijd gaat het heel goed', zegt Ramaker. 'Het enthousiasme voor Volt neemt toe.'

De van oorsprong Europese partij wil nu in de Europese naties voet aan de grond krijgen. 'We zijn aan de hand van de Brexit opgericht. Jongeren in Europa zeiden: dat willen we niet. Die boodschap spreidt zich als een olievlek uit.'

Gemeenteraad lonkt

De partij schommelt in de peilingen tussen de één en twee zetels. Ramaker hoopt dat Volt erin slaagt minimaal één Kamerzetel te veroveren. Als dat lukt, lonken de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

'We zijn wel van plan om in de stad aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Of ik lijsttrekker word? Dat is te snel gedacht, dat moet blijken, geen idee nog. Onze leden hebben daar ook iets over te zeggen.'

Forum voor Democratie hield het deze zaterdag bij een klassieke campagnedag. Lijsttrekker Thierry Baudet sprak zo'n 250 tot 300 belangstellenden toe vanaf een podium. Om de coronaregels te volgen moest het publiek op stippen gaan staan om afstand te houden, hing er een spatscherm voor een fotomoment met Baudet en moest de belangstellenden via een microfoon op een stok hun vragen stellen aan Baudet.

