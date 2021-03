Eerste winst Lycurgus in kampioenspoule moet van ver komen

De Groningers speelden twee keer eerder dit seizoen tegen de ploeg uit Doetinchem. Beide keren wonnen de Groningers. In de strijd om de Supercup werd het 3-1 voor de Groningers. In de competitie werd in Doetinchem begin februari na vijf sets gewonnen.

Nummer twee tegen drie

Lycurgus begon als nummer twee aan de kampioenspoule en startte daardoor met twee punten in de groep. Orion begon als nummer drie met één punt in de poule, waarin vier ploegen in maart over zes duels strijden voor een plek in de finale (best-of-five) voor de landstitel. Draisma Dynamo en Sliedrecht Sport zijn de overige twee ploegen.

Coach smijt met tekenbord

Dat het om de knikkers ging zaterdagmiddag, was al snel te merken in de wedstrijd. Er werd aanvankelijk met veel energie gespeeld, en Orion-coach Joris Marcelis smeet al snel met zijn ‘tekenbordje’. De Groningers kwamen in het eerste bedrijf net tekort (24-26).

In de tweede set greep Arjan Taaij bij een stand van 6-12 rigoureus in. Hij wisselde Luke Herr voor Sam Gortzak en Jerome Cross voor Geoffrey van Gent. Erik van der Schaaf kwam er in voor Bennie Tuinstra. Het kon niet voorkomen dat de de ploeg van coach Arjan Taaij ook deze set verloor (18-25).

Lycurgus komt terug

Zonder dat het echt overhield, wist Lycurgus toch nog de derde set naar zich toe te trekken (25-23). Het vierde bedrijf ging opnieuw nipt naar de Groningers (25-23).

In de vijfde set leek het toch weer de kant van de bezoekers op te gaan, maar Lycurgus wist na een 2-7 achterstand alsnog de beslissende set te winnen (15-13).

Programma

Woensdag volgt het uitduel tegen de nummer vier, Sliedrecht Sport. Volgende week zaterdag speelt Lycurgus in Apeldoorn tegen de nummer één van de reguliere competitie, Draisma Dynamo.