Donar lijdt gevoelige nederlaag tegen Feyenoord

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond in MartiniPlaza met 67-85 verloren van Feyenoord. In een lang spannend duel maakten de gasten in het laatste kwart het verschil.

Na dertig minuten basketbal stond het nog 56-54 in het voordeel van de Groningers. Het vierde kwart werd de thuisploeg echter fataal. Feyenoord bleef met scherp schieten. Hierop had Donar geen verweer. De Rotterdammers produceerden in dit kwart 31 punten tegenover elf van de gastheer.

Tweede

Donar blijft voorlopig wel tweede in de eredivisie met zestien punten uit tien duels. Donar speelt nog één duel in de reguliere competitie; aanstaande donderdag 11 maart uit tegen Almere Sailors. Daarna beginnen de play-offs. De tip-off in Flevoland is om 19.30 uur.

Geen duimbreed

Beide ploegen gaven elkaar lange tijd geen duimbreed toe. Feyenoord maakte vanaf de eerste minuut duidelijk dat het een echte wedstrijd zou worden en nam brutaal een voorsprong na het eerste kwart met 15-23. De Groningers herstelden zich door vooral defensief de teugels aan te trekken. Bij rust was de achterstand omgebogen in een 33-32 voorsprong voor de thuisploeg.

Puntje-puntje wedstrijd

Ook in het derde kwart bleef het een zogenaamde puntje-puntje wedstrijd. De ploegen wisselden elkaar af qua voorsprong. Een beslissend verschil kwam niet tot stand waardoor het na dertig minuten basketbal 56-54 stond. In de laatste tien minuten maakte Feyenoord het beslissende verschil. Een stabiel schot was de basis van de zege. Donar deed wat het kon, maar moest het hoofd buigen voor een sterkere tegenstander. De Rotterdammers wonnen verdiend en dit kwam in de slotfase ook ruimschoots tot uiting in de score.

Topscorers

Topscorers aan de kant van de Groningers waren Ogungbemi-Jackson en Lacy met allebei twaalf punten. Stolk zette daar namens Feyenoord 23 punten tegenover; ook Mikalauskas en Davis deden een duit in het zakje namens de Rotterdammers met ieder twintig punten.