Coach Rudez: 'Mentaal gezien zijn we nog niet sterk genoeg'

Donar-coach Ivan Rudez kwam met een heldere analyse na de 67-85 nederlaag tegen Feyenoord. 'Doordat we teveel schoten misten in het eerste kwart kregen we een mentale klap. Deze zijn we niet meer te boven gekomen.'

Rudez zag dat de gasten profiteerden van deze situatie en zelf met steeds meer zelfvertrouwen gingen spelen. 'Het laatste kwart was een manifestatie van de mentale hiaten die we nog steeds hebben,' aldus de coach van de Groningers.

Ander gezicht tonen

'Feyenoord speelde goed en won verdiend, maar voor ons begint het bij het mentale aspect. Op dat vlak zijn we nog niet sterk genoeg. We kunnen niet alleen op ons talent vertrouwen. Als de play-offs beginnen, en de geblesseerde spelers terug zijn, moeten we een ander gezicht laten zien in vergelijking met vandaag. Daar gaan we na vanavond hard aan werken.'

Chagrijnig

Willem Brandwijk was behoorlijk chagrijnig na de nederlaag tegen Feyenoord. 'Een aantal duels op rij zitten we niet lekker in ons spel. Dat wordt vandaag keihard afgestraft.' De negatieve spiraal moet snel doorbroken worden want de play-offs komen eraan. 'We moeten terug naar de tekentafel. Tegen Den Helder waren we ook al slecht aan de wedstrijd begonnen. Feyenoord kwam hier met alle vertrouwen nadat ze Zwolle hadden verslagen.'

In conclaaf

'We maken het onszelf onnodig lastig en geven door zo'n beginfase hun extra vertrouwen. Dat mag niet gebeuren.' Coach Rudez ging verschillende keren behoorlijk in conclaaf met zijn spelers, ook onderling vlogen de vonken er af en toe vanaf. 'Dat moet ook,' volgens Brandwijk. 'In een goed team moet je tegen elkaar in durven gaan, zeggen waar het op staat. We moeten goed naar onszelf kijken en hier beter uitkomen want de play-offs staan voor de deur.'

Mentaal niet vrij

Point guard Jarred Ogungbemi-Jackson vond dat de ploeg mentaal vrijer moest spelen. 'Niet teveel nadenken om nog een pass te geven, maar zelf schieten.' verklaart Ogungbemi-Jackson. 'Ik was zelf gefrustreerd over mijn fouten en had een paar discussies met coach Rudez. Dat hoort er allemaal bij. Ik denk dat het goed is dat we emoties tonen. Dat geeft aan dat we willen winnen.'

Verbeteren

De zege van Feyenoord vond de Canadees verdiend. 'We stonden toe dat ze goed schoten en zo meer zelfvertrouwen kregen. We slaagden er niet in om ons voldoende aan te passen aan hun tactiek. Daarnaast moeten we onze wedstrijden ook beter beginnen. Iedereen moet zichzelf verbeteren want de belangrijke wedstrijden komen eraan.'

