FC Groningen niet opgewassen tegen Ajax

De groen-witten blijven ondanks deze nederlaag wel op de zesde plaats staan met 42 punten uit 25 duels.. De eerste twee goals vielen aan het begin van beide helften. Al in de vijfde minuut wist Gravenberch een knappe voorzet van Tadic af te werken. Dankerlui timede verkeerd op de doellijn en kon daardoor het onheil niet voorkomen. Tien minuten na de rust sneed Neres door de verdediging van de gasten en gunde daarna de treffer aan Haller. Tadic miste een kwartier voor tijd een strafschop, maar Suslov was te snel ingelopen. In de herkansing scoorde de Serviër wel.

Goal El Messaoudi

In de 85e minuut deed FC Groningen iets terug hetgeen gezien het spelbeeld terecht was. Tomas Suslov kwam met een prima voorzet die door El Messaoudi vol overtuiging achter Stekelenburg gekopt werd. Met de moed der wanhoop probeerden de gasten nog verder terug te komen in de wedstrijd, maar dit lukt niet meer.

Heer en meester

De Amsterdammers waren vooral in de eerste helft heer en meester. Na de openingstreffer wist doelman Sergio Padt met meerdere uitstekende reddingen verdere goals te voorkomen. Zo keerde hij een kopbal van Martinez. Ook Klaassen was dichtbij de tweede treffer. Aan de andere kant kregen de gasten één goede kans op de gelijkmaker.

Kans El Hankouri

Bart van Hintum kwam door over de linkerkant en leverde een perfecte voorzet af. El Hankouri kopt ook goed in, maar een prima reflex van Stekelenburg voorkwam de gelijkmaker. Verder kwam FC Groningen aanvallend niet in het stuk voor. Abraham speelde ongelukkig, Da Cruz werd nauwelijks bereikt. In de rust bleef Abraham achter in de kleedkamers, zijn vervanger was Patrick Joosten.

Hoop vervlogen

FC Groningen begon goed aan de tweede helft, maar de treffer van Haller boorde de hoop op een goed resultaat alsnog de grond in. De gasten gaven het niet op en lieten af en toe aardige combinaties zien. Onzorgvuldigheid in de afwerking braken de Groningers op. Toch kwam Ajax nauwelijks in de problemen. Doelman Stekelenburg hoefde niet handelend op te treden. Nadat een bal vanaf twee meter door Alvarez op de arm van Te Wierik werd geschoten mocht Ajax een penalty nemen.

Emmen-thuis

Dusan Tadic schoot hard tegen de lat en Groningen lanceerde een counter aan de overkant. De VAR had echter te vroeg inlopen van Suslov geconstateerd. Tadic mocht in de herkansing en faalde dit keer niet. De treffer van El Messaoudi bleek een doekje voor het bloeden te zijn. Aanstaande vrijdag 12 maart komen de Groningers alweer in actie. Dan is in het eigen HCM-stadion FC Emmen de tegenstander. De aftrap is om 20.00 uur.