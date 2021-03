Te Wierik: 'De penalty die we tegen krijgen is bullshit'

Centrale verdediger van FC Groningen Mike te Wierik was laaiend over de strafschop die hij tegenkreeg. 'Dat was gewoon bullshit, een poppenkast. Erg frustrerend.'

Te Wierik kreeg bij een 2-0 tussenstand de bal van twee meter tegen zijn arm aangeschoten door Alvarez. 'De bal komt uit de kluts en daarna schiet hij de bal tegen mijn arm. Wat moet ik doen, ik kan toch niet met mijn arm op de rug gaan staan? Dan zegt de scheidsrechter: ik kan niet anders. Hou op man, dit is toch geen penalty.'

Regelmatige nederlaag

Verder was het een regelmatige nederlaag voor FC Groningen. 'Als je na vijf minuten al achter komt weet je dat het moeilijk wordt. Daarna bleven we nog wel in de wedstrijd, Stekelenburg pakt die kopbal van Mo El Hankouri goed. We missen bepaalde jongens, maar hebben genoeg goede spelers om het op te kunnen vangen. Je moet top zijn om van Ajax te winnen, ook een beetje geluk hebben. Dat is vandaag niet gebeurd.'

Kritisch

Coach Danny Buijs was kritisch op zijn spelers. 'De tegenstander is beter, dat is een feit. Maar ook dat wij zelf een aantal dingen niet goed hebben gedaan die beter kunnen. Daar moet je wel kritisch naar kijken, niet alleen verschuilen uit het feit dat Ajax beter is. Als ik dan kijk naar die eerste goal, dan kunnen we gewoon voetballen maar schieten de bal gewoon weg. Daar ontstaat een goal uit.'

Onterechte penalty

Buijs vond de penalty die Ajax kreeg onterecht. 'Nu ik het net terug heb gezien vond ik het geen penalty. Ik vond niet dat de hand naar de bal ging, probeert nog weg te draaien met zijn lichaam om de bal niet te raken. En het was van een paar meter afstand.'

Sterke Da Cruz

Alessio Da Cruz speelde een prima wedstrijd tegen de Amsterdammers. 'Het is een beetje dubbel, je verliest maar speelt zelf een prima pot,' vertelt Da Cruz. 'Ik moest verdedigend Alvarez dekken en aanvallend hoog druk zetten. De centrale verdedigers hebben denk ik wel hun handen vol gehad aan mij.' Of Da Cruz bij FC Groningen blijft is nog onzeker. 'We gaan in gesprek, misschien wel deze week met de club en mijn zaakwaarnemer. 1 april is de deadline. Voorlopig wil ik me focussen op de wedstrijden. Dit is iets voor mijn zaakwaarnemer en de club.'

Balen

Doelman Sergio Padt baalde van de vlotte tegentreffer. 'Daarmee help je Ajax in het zadel, daarmee speel je hun in de kaart,' zegt Padt. Hij hield er een paar knappe ballen uit. 'Daar sta ik voor, maar ik sta hier toch lekkerder als dat een punt of meer heeft opgeleverd. Dat je nu met lege handen naar huis gaat is gewoon zuur. Vroeger ben je meer bezig met je eigen prestaties, nu denk ik meer in het teambelang.'

